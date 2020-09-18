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İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Hacıcaferoğlu’ndan Başkan Aydıner’e ziyaret

İSTANBUL HABERLERİ  | 18.09.2020 17:29 | Son Güncelleme

İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Prof.

İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Prof. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu, Başkan Atila Aydıner’i makamında ziyaret etti. Ziyaret sırasında, Bayrampaşa’da ortaklaşa hayata geçirilmesi planlanan spor projeleri değerlendirildi.
İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Prof. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner ile bir araya geldi. Başkan Atila Aydıner’in makamında oldukça sıcak bir atmosferde gerçekleşen görüşmede, Bayrampaşa’da ortaklaşa hayata geçirilmesi planlanan spor projeleri değerlendirildi.

“Spor, sağlıktır”
Ziyarete ilişkin kısa bir açıklama yapan Başkan Aydıner, “İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Sayın Burhanettin Hacıcaferoğlu ile bir araya geldik. Nazik ziyaretleri için değerli müdürümüze teşekkür ediyorum. Sporun merkezi haline getirdiğimiz Bayrampaşa’mızda önümüzdeki süreçte ortaklaşa hayata geçirmeyi planladığımız projelerimizi değerlendirdik, istişare ettik. Spor, sağlıktır. Sosyal mesafemizi koruyalım, sporumuzu yapmaya devam edelim” dedi.
Ziyaret sırasında Bayrampaşa Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Gemici, Can Gökhan Balekoğlu, Naser Şimşek ve Yalçın Sırakaya da hazır bulundu.
Ziyaretin sonunda, Başkan Aydıner Hacıcaferoğlu’na hediye takdim etti.

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