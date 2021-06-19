İSTANBUL - (güvenlik kamerasıyla) AVCILAR D-100'DE ÜST GEÇİTTEN MİDİBÜSÜN ÜZERİNE KABLO VE DEMİRLER DÜŞTÜ

- Olay güvenlik kamerasına yansıdı

Erol DEĞİRMENCİ - İhsan DÖRTKARDEŞ / İSTANBUL (DHA) D-100 karayolu Avcılar mevkiinde yolcu midibüsünün üzerine üst geçide bağlı olan kablo ve demirler düştü. Yan yol trafiğe kapanırken yolcu midibüsleri ve İETT otobüsleri uzun kuyruk oluşturdu.

D-100 Karayolu Avcılar Cihangir Mahallesi kesimi Ankara istikametinde seyreden yolcu midibüsünün üzerine durağa yanaştığı sırada üst geçitten çelik panel ve kablolar düştü. Sürücü panikle araçtan inerken trafik durdu. İhbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi.

YANYOL TRAFİĞE TAMAMEN KAPANDI

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin kablolara müdahale edememesi üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri çağrıldı. İBB ekipleri, otobüsün üzerine düşen kablo ve çelik panelleri kaldırmak için çalışmalara başladı. Çalışmalar nedeni ile yol tamamen trafiğe kapatıldı. Çalışmaların sona ermesinin ardından trafik normale döndü.

“ARKAMDAN BİRİSİ VURDU SANDIM"

Yaşananları anlatan midibüs sürücüsü Osman Koçyiğit “Yanaştım, yolcumu indirdim. Arkamdan birisi vurdu sandım, durdum. İndim