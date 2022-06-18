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İstanbul Havalimanı 2. kez "Skytrax 5 Yıldızlı Havalimanı" ödülünü aldı

18.06.2022 12:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İGA Dijital Hizmetler ve Ticaretten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ersin İnankul: - "Bu kıymetli ve prestijli ödüller, en başta yolcularımız olmak üzere dünyadaki havacılık otoritelerinin İGA'ya ve İstanbul Havalimanı'na ne denli güvendiklerinin önemli bir kanıtı"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Havalimanı, İngiltere merkezli havacılık derecelendirme kuruluşu Skytrax'ın değerlendirmesinde 2020'de kazandığı "5 Yıldızlı Havalimanı" ödülüne bu yıl da layık görüldü.

İGA'dan yapılan açıklamaya göre, "Dünyanın En İyi Havalimanları" listesinde de büyük bir ilerleme kaydederek 8. sırada yer alan İstanbul Havalimanı, "Dünyanın En Aile Dostu Havalimanı," "Dünyanın En İyi Alışveriş Deneyimi Sunan Havalimanı" ve "Güney Avrupa'nın En İyi Havalimanı" ödüllerinin de sahibi oldu.

Fransa'nın başkenti Paris'te 16 Haziran'da düzenlenen törene, İGA Dijital Hizmetler ve Ticaretten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ersin İnankul katıldı.

Ödül töreninde konuşan İnankul, Türkiye'yi uluslararası arenada temsil etmeyi sürdürdüklerini belirterek "Henüz çok genç bir kurum olmamıza karşın yolcularımıza sağladığımız hizmet kalitesi ikinci kez Skytrax gibi dünya çapında önemli bir havacılık otoritesi tarafından tescillenmiş oldu. İGA olarak, ulaştığımız yolculuk memnuniyeti seviyesini günden güne yukarılara taşıyoruz. Bu yaklaşımımız sayesinde uluslararası otoritelerce ödüllendirilmeye devam ediyoruz. Özellikle havalimanımızdaki müşteri odaklılığı merkeze alarak gelişecek, global aktarma merkezi misyonumuzla birlikte 7'den 77'ye hizmet vermeyi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

İstanbul Havalimanı'nın 5 Yıldızlı havalimanı olmasının yanında 550 havalimanı da geride bıraktığını belirten İnankul, "Tüm bu kıymetli ve prestijli ödüller, en başta yolcularımız olmak üzere dünyadaki havacılık otoritelerinin İGA'ya ve İstanbul Havalimanı'na ne denli güvendiklerinin önemli bir kanıtı. Ülkemizin bayrağını bir kere daha en tepeye çıkarttığımız ve böylesi bir başarıyı gerçekleştirebildiğimiz için ülkemiz adına gururlu ve de mutluyuz." değerlendirmesini yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Skytrax Üst Yöneticisi (CEO) Edward Plaisted ise bu önemli ödülleri kazandığı için İstanbul Havalimanı yönetimini tebrik ederek şunları kaydetti:

"Dünyanın En Aile Dostu Havalimanı', 'Dünyanın En İyi Alışveriş Deneyimi Sunan Havalimanı' ve 'Güney Avrupa'nın En İyi Havalimanı' olarak aldığı önemli ödüllerle övgü almaya devam ediyor. Bu ödüller, İstanbul Havalimanı'nın bu alanlarda üst düzey müşteri memnuniyeti standardı sunduğunu açıkça gösteriyor. 'En Aile Dostu Havalimanı' kategorisi 2022'de oluşturulmuş yeni bir ödül ve İstanbul Havalimanı'nın bu ödülü kazanması mükemmel bir başarı."

- Havalimanındaki hizmet kalitesine 5 yıldız

Yıllık küresel havalimanı müşteri memnuniyeti anketi, müşteriler tarafından oylanırken havalimanı endüstrisi için en prestijli tescil olan 'Skytrax' ise havalimanı genelindeki hizmet kalitesini denetliyor.

'Skytrax' denetmenleri, uluslararası aktarma merkezi konumunda bulunan İstanbul Havalimanı’nın giden yolcu, transfer yolcu ve gelen yolcu deneyimini etkileyen otopark, toplu ulaşım, internet sitesi, mobil uygulama, güvenlik/pasaport kontrol, temel yolcu hizmetleri, mağazalar, yeme içme alanları ile bagaj alım gibi her temas noktasını deneyimleyerek bu noktalarda sunulan hizmeti, hizmete erişim kolaylığını ve yolcu konforunu titizlikle inceliyor.

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