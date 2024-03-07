YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. İstanbul Havalimanı’nda "Terapi Köpek Projesi" hayata geçirildi

İstanbul Havalimanı’nda "Terapi Köpek Projesi" hayata geçirildi

İHA İHA
07.03.2024 14:19
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İGA İstanbul Havalimanı, uçuşa dair stres ya da endişe yaşayan yolculara huzurlu ve keyifli bir seyahat sunmak için Türkiye’de ilk kez “Terapi Köpek Projesi”ni hayata geçirdi.

Pilot proje çerçevesinde özel eğitim almış terapi köpekleri, havalimanında yolcularla etkileşime girerek, onlara pozitif enerjileriyle destek olacak.

Türkiye’de ilk kez hayata geçirilen “Terapi Köpek Projesi" hakkında açıklamalarda bulunan İGA İstanbul Havalimanı Müşteri Deneyimi Müdürü Abdulkadir Demirtaş, ’’İstanbul Havalimanı’nda dünyanın birçok ülkesinden milyonlarca yolcumuzu ve misafirimizi ağırlıyoruz. Yolcularımızın beklenti ve ihtiyaçlarına yönelik hizmetler sunuyoruz. Biliyoruz ki uçuş öncesi yolcularımızın endişeleri ya da stresleri olabiliyor. Bundan dolayı da ilk olarak başlayacağımız pilot projede terapi köpeklerimizle yolcularımızın uçuş öncesi stresini azaltmak ve onların daha keyifli bir yolculuğa çıkmasını amaçlıyoruz. Yolcularımızın bulunduğu her noktada görev alacaklar kara tarafında, hava tarafında ve uçuş kapılarında birçok alanda aslında misafirlerimiz köpeklerimizle karşılaşabilir’’ dedi.

İlk etapta 5 köpeğin görev aldığı projenin koordinasyonu, köpeklerin eğitimi ve bakımı da dahil olmak üzere İGA İstanbul Havalimanı Veteriner Hekimi Volkan Arslan’ın liderliğindeki ekip tarafından yürütülüyor. Terapi köpeklerinin eğitim sürecine dair bilgi veren Veteriner Volkan Arslan, "Terapi köpekler her tür insanla sosyal bir şekilde iletişim kurabilen, herhangi bir agrasyon göstermeyen, tek amacı sizi rahatlatmak ve kendini sevdirmek olan köpekler. Tabii ki bunun için de bir eğitim sürecinden geçtiler. Bu eğitim süreci de sertifikasyon programından oluşuyor. Köpek eğitim merkezi (Dog School) eğitmeni tarafından sertifikasyon programına dahil oldular. Bunun sonucunda bu programı geçen köpeklerimiz ‘Terapi Köpek’ sertifikaları aldılar ve bizimle burada çalışmaktalar’’ dedi.
Ülkesine gitmek üzere İstanbul Havalimanı’na gelen Çinli yolcu Xi Yuki, terapi köpeklerini çok beğendiğini söyledi. Bu projenin faydalı olduğuna dikkat çeken Yuki, "Köpekleri ve hayvanları çok seviyorum. Onları burada gördüğüm için çok mutluyum. Daha önce böyle bir uygulama görmemiştim" diye konuştu.

HAYVAN DOSTU HAVALİMANI

İGA İstanbul Havalimanı’nda seyahat eden minik dostların ihtiyaçları için giden yolcu katı check-in adaları bölgesinde bir adet, pasaport kontrol sonrasında iki adet, gelen yolcu karşılama katında bir adet olmak üzere toplam 4 adet evcil hayvan odası bulunuyor. Evcil hayvan odalarında kedi-köpek mamaları, kum, kedi tırmalama tahtası gibi minik dostların temel ihtiyaçlarını karşılayacak ürünler yer alıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çorum'da "Asrın Felaketi Şubat Depremi" paneli yapıldıÇorum'da "Asrın Felaketi Şubat Depremi" paneli yapıldı
Bilim Parkı Antalyalı öğrencileri ağırladıBilim Parkı Antalyalı öğrencileri ağırladı
Muğla’da kadınlara yönelik resim ve fotoğraf sergisi açıldıMuğla’da kadınlara yönelik resim ve fotoğraf sergisi açıldı
Anahtar Kelimeler:
İstanbul

İstanbul Namaz Vakitleri 7 Mart Perşembe

İmsak
05:57
Sabah
07:22
Öğle
13:20
İkindi
16:33
Akşam
19:09
Yatsı
20:27

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 7 Mart Perşembe

Aybüke eczanesi
Kadikoy
Başak eczanesi
Basaksehir
Bilge eczanesi
Kucukcekmece
Gülşen eczanesi
Gaziosmanpasa
Muhtar eczanesi
Fatih
Limon eczanesi
Beykoz
Hisarüstü eczanesi
Umraniye
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Adidas, Puma, New Balance... Ünlü markalarda sepet fırsatları

Adidas, Puma, New Balance... Ünlü markalarda sepet fırsatları

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Adımlarınızı konforla buluşturan Camper ayakkabılarda indirim

Adımlarınızı konforla buluşturan Camper ayakkabılarda indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.