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İstanbul Havalimanı’nda uyuşturucu operasyonları: Uyuşturucuyu orga zulalamışlar

18.05.2023 13:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Havalimanı’nda gerçekleştirilen operasyonlarda farklı türden milyonlarca lira değerinde toplam 7 kilo 600 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

İstanbul Havalimanı’nda uyuşturucu operasyonları: Uyuşturucuyu orga zulalamışlar

Org içerisinde zulalanmış 3 bin 800 adet captagon hap yakalanırken, operasyonlarda 5 kişi gözaltına alındı.

Gümrük Muhafaza ekipleri uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde yürüttüğü operasyonlarla çeşitli türlerden uyuşturucu maddeye el koyarak zehir tacirlerine yine geçit vermedi. Ekiplerce yürütülen çalışmalar çerçevesinde gerçekleştirilen operasyonda farklı türen milyonlarca lira değerinde olan ve müzik aleti olarak bilinen ‘Org’ içerisinde zulalanmış toplam 7 kilo 600 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

BAGAJDAN 1 KİLO 120 GRAM KOKAİN ÇIKTI

Gerçekleştirilen ilk operasyonda, Türkiye’den transit yurtdışına gitmek üzere İstanbul Havalimanına gelen bir yolcunun bagajı yapılan analizler neticesinde şüpheli olarak değerlendirildi. Dağıtım noktasında açılan bagajın altına ilave bir taban oluşturulduğu ve bu taban ile bagaj arasına zula yapıldığı tespit edildi. Zuladan çıkarılan plaka şeklindeki cisimlerin içinden toplam 1 kilo 120 gram kokain çıktı.

UYUŞTURUCU HAPLARI ORGUN İÇİNE ZULALAMIŞLAR

İstanbul Havalimanı’nda operasyonlarına devam eden Gümrük Muhafaza ekipleri bu kez havalimanı kargo bölümünde bir gönderiyi riskli olarak değerlendirdi. İçerisinde müzik aleti “org” olan gönderi detaylı incelemeye tabi tutuldu. Muhafaza ekiplerinin dikkatinden kaçmayan ve org içerisine gizlenmiş 640 gram ağırlığında 3 bin 800 adet captagon hap yakalandı. Operasyonlarını sürdüren ekipler yurtdışından Türkiye’ye gelen yabancı uyruklu bir şahsın valizi ve sırt çantasında yaptıkları aramada zulalanmış vaziyette 2 kilo 240 gram esrar ele geçirildi.

UYUŞTURUCUYU BEZ PARÇALARINA EMDİRMİŞLER

Gümrük Muhafaza NarkoKİM personellerinin havalimanı kargo bölümünde yaptığı aramada ise bir valizin astar kısımlarının içerisinde bulunan küçük bez parçalarına emdirilmiş halde 3 kilo 600 gram metanfetamin ele geçirildi. Operasyonlara narkotik dedektör köpekleri de katılırken, 5 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli şahıslardan 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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