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İSTANBUL İÇİN SON ÇAĞRI İZLE NETFLIX: Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'lu İstanbul İçin Son Çağrı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? Konusu ve oyuncuları!

23.11.2023 11:02 | Son Güncelleme:
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İstanbul İçin Son Çağrı filminin 24 Kasım 2023 Cuma günü Netflix'te yayınlanıp yayınlanmadığı merak konusu olurken birçok kişi arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ, Halid Ziya Uşaklıgil'in ölümsüz eserinden uyarlanan Aşk-ı Memnu dizisinden tam 13 yıl sonra tekrar bu proje için kamera karşısına geçti. İstanbul İçin Son Çağrı izleme ekranı internette araştırılıyor. Peki, Netflix'te İstanbul İçin Son Çağrı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?

İstanbul İçin Son Çağrı izleme ekranı 24 Kasım 2023 Cuma günü arama motorlarında en çoık araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. New York'a giderken havaalanında tanışan ve unutulmaz bir gece geçiren Serin (Beren Saat) ve Mehmet'in (Kıvanç Tatlıtuğ) hikayesini anlatan Netflix filmi İstanbul İçin Son Çağrı'nın yönetmenliğini Gönenç Uyanık üstlendi. Senaryosunu ise Nuran Evren Şit kaleme aldı. İşte, Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'un başrollerini paylaştığı Netflix filmi İstanbul İçin Son Çağrı'nın konusu ve oyuncuları...

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İSTANBUL İÇİN SON ÇAĞRI FİLMİ NE ZAMAN, NETFLIX'TE YAYINLANDI MI?

İstanbul İçin Son Çağrı filmi bugün (24 Kasım 2023 Perşembe) Netflix'te yayınlanacak.

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BEREN SAAT VE KIVANÇ TATLITUĞ 13 YIL SONRA AYNI PROJEDE!

Halid Ziya Uşaklıgil'in ölümsüz eserinden uyarlanan Aşk-ı Memnu dizisinde başrolü paylaşan ikili 13 yıl sonra 'İstanbul İçin Son Çağrı' filmi için kamera karşısına geçti.

Kıvanç Tatlıtuğ, 'İstanbul İçin Son Çağrı' filminde Mehmet'i, Beren Saat ise Selin karakterini canlandırıyor. Filmde ikili heyecan ve tutku dolu bir maceraya atılacaklar.

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İSTANBUL İÇİN SON ÇAĞRI NASIL İZLENİR?

İstanbul İçin Son Çağrı filmi Netflix'te yayınlanacak. Filmi izlemek için Netflix üyeliğinizin olması gerekiyor.

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İSTANBUL İÇİN SON ÇAĞRI İÇİN NETFLIX UYELİĞİ NASIL YAPILIR?

Netflix'te temel, standart ve özel olmak üzere 3 abonelik çeşidi bulunuyor.

Temel pakette 720p video kalitesi bulunuyor. Kullanıcılar istedikleri telefonda, tablette, bilgisayarda veya TV'de reklamsız izleme gerçekleştirebiliyorlar.

Standart pakette ise 1080 video kalitesi bulunuyor. Yukarıdaki bilgilere ek olarak kullanıcılar 2 cihazda indirme özelliğinden faydalanabiliyor.

Özel paket ise daha kapsamlı. Bu paket Ultra HD (4K) ve HDR video kalitesi sunuyor. Konumsal ses özelliğini de içeren paket ile telefonda, tablette, bilgisayarda veya TV'de izleme gerçekleştirilebiliyor. Paket 6 cihazda indirme özelliği sunuyor.

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İSTANBUL İÇİN SON ÇAĞRI KONUSU NEDİR?

Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolleri paylaştığı İstanbul İçin Son Çağrı filmi; New York'a giderken havaalanında tanışan ve unutulmaz bir gece geçiren Serin ve Mehmet'in hikayesini anlatıyor. Beraber çok iyi vakit geçiren ikilinin tek bir sorunu vardır. O da ikisinin de evli olması.

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İSTANBUL İÇİN SON ÇAĞRI FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Beren Saat - Serin

Kıvanç Tatlıtuğ - Mehmet

Senan Kara - Psikolog

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Beren Saat Kıvanç Tatlıtuğ New York
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