İstanbul İl Emniyet Müdürü Aktaş, Şişli’de asayiş uygulamasına katıldı

İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Okmeydanı’nda gerçekleştirilen asayiş uygulamasına katıldı. Okmeydanı’ndaki Polis Kalekolunu ziyaret eden Aktaş, daha sonra vatandaşlarla sohbet etti.

İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’ın talimatı doğrultusunda İstanbul’un belirli noktalarında asayiş uygulaması gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Okmeydanı’ndaki polis kalekolunu ziyaret ettikten sonra Şişli’de yapılan uygulamaları denetledi. Aktaş, denetim noktasında bulunan polis memurlarına selam verdikten sonra çevrede bulunan vatandaşlar ile de sohbet ederek ziyaretlerde bulundu. Uygulama sırasında Aktaş, maskesi olmayan vatandaşları da uyardı. Uygulamanın gece 12’ye kadar süreceği öğrenildi.

“129 aranan şahıs alındı”

Esnaf ziyaretleri sırasında açıklama yapan İstanbul İl Emniyet müdürü Zafer Aktaş, “İstanbul’daki huzur uygulamalarımız devam ediyor. Bugün de Beyoğlu, Okmeydanı, Kağıthane civarında uygulamalarımıza devam ediyoruz. Halkımızın huzur ve güvenliği için her saatte her noktada belirli aralıklarla şok uygulamalarımız devam edecek. Bugün zaten aranan şahıslara yönelik bir uygulama yapıldı. 129 tane aranan şahıs alındı. Gece 12’ye kadar uygulamamız devam edecek” dedi.

