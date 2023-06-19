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İstanbul Kalkınma Ajansındaki grev sona erdi

19.06.2023 14:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tez-Koop-İş Sendikası ile YERELSEN arasında imzalanan toplu iş sözleşmesine göre, çalışanların ücretlerine birinci yılın ilk altı ayında yüzde 30 zam yapıldı.

Tez-Koop-İş Sendikası üyelerinin İstanbul Kalkınma Ajansında (İSTKA) 8 Mayıs'ta başlattığı grev, toplu iş sözleşmesinin imzalanmasıyla sona erdi.

Tez-Koop-İş Sendikasından yapılan yazılı açıklamada, işveren temsilcisi Yerel Yönetimler Kamu İşverenleri Sendikasının (YERELSEN) taleplerini kabul etmesinin ardından İSTKA'daki greve 39'uncu günde son verildiği belirtildi.

Taraflar arasında 15 Haziran'da imzalanan toplu iş sözleşmesinin çalışanlar açısından önemli kazanımlar içerdiğinin vurgulandığı açıklamada, sözleşmeye dair şu bilgiler paylaşıldı:

"İSTKA işçileri, birinci yılın ilk altı ayında yüzde 30 zam aldı. Yemek yardımı net 110 lira, yol yardımı 1208 lira, konut yardımı 3 bin 500 lira, bölge yardımı 1500 lira oldu. Bununla birlikte, işçiler birinci yıl için 50 günlük, ikinci yıl için 60 günlük ikramiye alacak.

Ayrıca, her kıdem yılında uzman personel için aylık net 146 lira, destek personeli için aylık net 110 lira ve sürekli işçi için ise aylık net 73 lira olarak kıdem zammı alınacak. İSTKA'da bayram yardımı net 715 liraya yükselirken, güvenlik, şoför ve temizlik personeli için yıllık 2 bin 300 lira giyim yardımı ödenecek."

"TÜM İŞ YERLERİ İÇİN ÖRNEK TEŞKİL EDECEK"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tez-Koop-İş Sendikası Genel Sekreteri Hakan Bozkurt, İSTKA grevinin uzun bir süre sonra bir kamu iş yerinde yapılmış ilk grev olduğunu belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Beyaz yakalı çalışanların ağırlıkta olduğu, niteliği ve prestiji yüksek çalışmalar yürüten bir kamu iş yerinde işçilerin, 39 günlük grevin ardından toplu iş sözleşmesi masasından kazanımla kalkması çok önemli. Sendikamız Tez-Koop-İş önderliğinde elde edilen bu kazanım tüm kalkınma ajansları başta olmak üzere iş kolumuzdaki tüm iş yerleri için örnek teşkil edecek."

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istanbul kalkınma ajansı istka

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