İSTANBUL - KURBAN SATIŞ VE KESİM YERLERİNDE YOĞUNLUK

Esma MURAT- Ömer HASAR/İSTANBUL(DHA)- KURBAN Bayramı'nın birinci gününde kurban satış ve kesim yerlerinde yoğunluk oluştu. Kurbanlıklarını kesmek için pazara gelenler kesim alanlarını doldurdu.

Kurban pazarına saat 06.00'da geldiğini belirten Mehmet Ekin, “Herkes kurban kesmek için bekliyor. Biz de kurban kesim yerinde kesmek yerine boş bir yerde kesmeyi tercih ettik. Koca kurbanı evimizde kesecek halimiz yoktu. Kurban kesim yerleri hem dolu hem de çok sıra oluyor. Kendimiz birkaç saat içinde kesiyoruz. Yoksa kurban kesim yerlerinde akşama kadar bekliyoruz" dedi.

Ayağından yaralanan Emre Mehmet Can ise, “Danayı getirirken ayağıma bastı. Herhâlde ayağımda çatlak oldu. Hastaneye gideceğim. Dana biraz huysuzdu. Her sene aynı şeyi yaşıyorum. Geçen sene kolumu kırdım, bu sene ayağımı" dedi.

Belediyenin ayarladığı kurban kesim yerinin çok yoğun olduğu söyleyen Orhan Yılmaz, “Vatandaşlar, belediyenin ayarladığı kesim yerinde kurbanlarını kesemiyor. Kasap bulup dağlarda kurban kesiyor. Herkes kurbanını teker teker almaya başladı. Sabah 8'de geldim. Kurban kesim yerinde uzun süre sıra bekledim, ancak sıra gelmeyince kasap tutup kendimiz kestik" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kurban kesim yerinden görüntü

-Kaçak kurban kesenler

-Vatandaş röportajları

-Genel ve detay görüntüler

