İSTANBUL - MAKAMINDAKİ SAVCIYI DARBEDEN SANIK İLK DURUŞMADA TAHLİYE OLDU

Halil Sadri YILMAZ / İSTANBUL, (DHA) - KARTAL'daki Anadolu Adalet Sarayı'nda geçtiğimiz ay makamındaki Savcı O.S.'yi, katip İ.B.'yi ve güvenlik görevlisi A.P.'yi darbettiği iddiasıyla 13 yıl 7 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılan sanık Gökmen Yılmaz (44) ilk kez hakim karşısına çıktı. Sanık avukatı müvekkilinin yüzde 48 oranında zihinsel engelli olduğunu gösterir doktor raporunu mahkemeye sundu. Mahkeme raporu dikkate alarak sanığın tahliyesine karar verdi.

Anadolu 30. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Gökmen Yılmaz getirildi. Müşteki Savcı O.S.'nin mazeret dilekçesi sunarak katılmadığı duruşmada, güvenlik görevlisi A.P. ve katip İ.B. müşteki olarak yer aldı. Duruşmada sanık avukatı Yüksel Umut da hazır bulundu.

'HAYIR ZİHİNSEL ENGELLİ DEĞİLİM'

Söz verilen sanık Gökmen Yılmaz, sesini yükselterek “25 tane memura para verdirip peşime taktırdılar. Savcıya eğer yakalanmazlarsa sizin çocuğunuzu da zehirleyecekler dedim. Hakkımı istedim olmayınca dövün dedi ben de yakasına yapıştım" şeklinde konuştu. Hakim sanığın bağırarak konuşmamasını istedi. Sanık avukatı Yüksel Umut ise “Sanığın zihinsel engelli olduğuna dair rapor sundum" dedi. Sanık ise “Hayır zihinsel engelli değilim" ifadesini kullandı.

Sanık Gökmen Yılmaz, olay günü müşteki Savcı O.S.'den talepte bulunduğunu, O.S.'nin talebine olumlu cevap vermediğini öne sürerek “Savcı içeride bulunan güvenlik görevlisine 'Dövün bunu, dışarı atın' şeklinde talepte bulundu. Bu nedenle savcının yakasına yapıştım. Güvenlik görevlisi araya girdi, ona vurduğumu hatırlamıyorum" şeklinde iddialarda bulundu.

'YÜZDE 48 ORANINDA ENGELLİDİR'

Sanık avukatı Yüksel Umut, “Doktor raporlarını dosyaya sunduk. Müvekkilimiz yüzde 48 oranında engellidir. Müvekkilimizin cezai ehliyeti bulunmamaktadır. Bu nedenle akıl hastası kapsamında rapor aldırılmasını talep ediyoruz" dedi.

'SAVCININ ÇENESİNE YUMRUKLA VURDUĞUNU GÖRDÜM'

Müşteki güvenlik görevlisi A.P. sanığın olaydan iki gün önce savcıyla görüşmek için adliyeye geldiğini, savcının karantinada olduğunu söylememiz üzerine hakim-savcı mesleğine hakaret ederek adliyeden ayrıldığını söyledi. A.P., “Olay günü sanık, savcıya sesini yükseltti. Savcı sakin olmasını söyledi ancak sanık sakinleşmeyip hakaret etmeye başlayınca savcı, 'Bunu dışı çıkarın, polisi arayın tutuklamaya sevk edin' dedi. Ben sanığı dışarı çıkarmaya çalışırken sanık bana tekmeyle vurdu. Savcı bana yardımca olmak için yanıma doğru yaklaştı. Sanığın savcının da çenesine doğru yumrukla vurduğunu gördüm" ifadelerini kullandı.

'SAVCI BUNU DÖVÜN ŞEKLİNDE SÖZLER SÖYLEMEDİ'

Sesler üzerine katip İ.B.'nin odaya geldiğini ve ortaya çıkan arbedede İ.B.'nin parmağının zedelendiğini söyleyen müşteki A.P., sanığın odadan çıkarılırken hakaret ve tehditlerini sürdürerek “Allah'ın emrini uygulamaya geldim" dediğini belirtti. Müşteki A.P. sanığın beyanlarının yalan olduğunu belirterek “Savcı tartışmadan önce 'Bunu dövün' şeklinde sözler söylemedi" dedi. A.P. sanıktan şikayetçi oldu.

KATİP ŞİKAYETÇİ OLMADI

Katip İ.B. de sesler üzerine odaya girdiğini, sanığın hakim-savcılık mesleğine hakaret ettiğini ve sanığın hakime yumruk attığını gördüğünü söyledi. Katip İ.B. sanığın kasıtlı olarak kendisine zarar vermediğini düşündüğünü belirterek sanıktan şikayetçi olmadı.

Sanık, müştekilerin beyanları sırasında defalarca ayağa kalkarak sözlerine müdahale etti. Hakim sanığı söz verilmeden konuşmaması için defalarca uyardı.

MÜVEKKİLİMİZ YAPTIĞI EYLEMİ BİLMEMEKTEDİR

Sanık avukatı, “Müvekkilim işlediği iddia edilen suçların hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamamaktadır. Müvekkilimizin yüzde 48 engelli raporu bulunmaktadır. Müvekkilimiz yaptığı eylemi bilmemektedir, tahliyesini talep ediyoruz" dedi.

TAHLİYE OLDU

Ara kararını açıklayan mahkeme, dosyaya sunulan sağlık raporlarını dikkate alarak sanığın tahliyesine karar verdi. Sanığın işlediği iddia edilen fiillerin hukuki anlam ve sonuçlarını anlama yönünden davranışlarını yönlendirme yeteneğinin gelişip gelişmediğinin tespiti için sanığın Adli Tıp Kurumu'na sevkine karar verdi. Duruşma ertelendi.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede sanık Gökmen Yılmaz'ın 4 Mart 2022 tarihinde makamındaki Savcı O.S.'ye hakaret ettiği, dışarı çıkarılmak istendiğinde ise güvenlik görevlisi A.P.'ye tekme ve yumruk attığı belirtiliyor.

Sanığın savcı O.S.'yi de iterek çenesine vurduğu anlatılan iddianamede, olaya müdahale etmek isteyen katip İ.B.'yi de darp ettiği öne sürülüyor. İstanbul Anadolu Adli Tıp Şube Müdürlüğü'nden alınan raporlarda müştekilerin basit bir tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte yaralandıkları da hatırlatılıyor.

İddianamede Gökmen Yılmaz'ın “Kamu görevlisini görevinden dolayı yaralama", “Kamu görevlisine görevinden dolayı zincirleme şekilde alenen hakaret", “Zincirleme şekilde tehdit" ve “Görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından 3 yıl 1 ay 15 günden 13 yıl 7 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.

