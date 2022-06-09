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İstanbul merkezli 10 ilde kaçak sigara operasyonunda 60 kişi yakalandı

09.06.2022 11:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Operasyonda 241 bin 928 paket sigara, 1 milyon 690 bin 50 adet makaron, 260 kilo 775 gram nargile tütünü, 327 kilogram tütün, 25 bin sigara filtresi ve 300 puro ele geçirildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul merkezli 10 ilde sigara ve tütün kaçakçılığıyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda, haklarında gözaltı kararı bulunan 71 kişiden 60’ı yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir suç örgütünün kaçak yollarla yurda sokulan yüklü miktarda sigara, tütün ve nargile tütününü piyasaya sürerek haksız kazanç elde edeceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 10 ilde 83 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 71 kişiden 60’ı yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, kaçak olduğu belirlenen 241 bin 928 paket sigara, 1 milyon 690 bin 50 dolu ve boş makaron, 260 kilo 775 gram nargile tütünü, 327 kilogram tütün, 25 bin sigara filtresi, 300 puro, 200 sigara bandrolü, 1500 boş sigara paketi ve 7 sigara dolum makinesi ele geçirildi.

Operasyonda kaçakçılıkta kullanıldığı gerekçesiyle 4 araca da el konuldu.

Şüphelilerin Emniyet'teki işlemlerinin sürdüğü, firari 11 kişinin ise yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

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