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İstanbul merkezli 4 ilde "resmi belgede sahtecilik" operasyonu

19.03.2022 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yurt dışına gitmek isteyenler için sahte belgelerle vize aldıkları iddiasıyla yakalanan 7 zanlıdan 2'si tutuklandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, şartları uymadığı halde yurt dışına gitmek isteyen kişileri, gerçeğe aykırı okul kayıtları ve öğrenci vizeleriyle yurt dışına çıkardığı öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı kamu görevlileriyle ortak hareket ederek terör örgütleriyle iltisaklı kişileri yeşil pasaportla yurt dışına çıkaran, bu şekilde örgütlü olarak "resmi belgede sahtecilik" ve "göçmen kaçakçılığı" suçlarını işleyen suç örgütüne yönelik 11 Ocak'ta 7 ilde düzenledikleri operasyonların ikinci aşaması için hareket geçti.

Bu kapsamda, şartları uymadığı halde yurt dışına gitmek isteyen kişileri gerçeğe aykırı okul kayıtları ve öğrenci vizeleriyle yurt dışına çıkardığı iddia edilen suç örgütü üyeleri ve yöneticilerinden oluşan 9 şüphelinin yakalanması için İstanbul, Muş, İzmir ve Manisa'da operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan 7 şüphelinin evlerinde, 30 pasaport, 45 kimlik, pasaport ve sürücü belgesi fotokopisi, 10 diploma fotokopisi ile öğrenim durumu belgesi, 8 e-devlet şifresi, Paris ve Marsilya Başkonsolosluğundan verilmiş 2 muvafakatname, noter onaylı 6 imza sirküsü, 8 Avrupa Birliği logolu evrak, vekaletnameler, üzerinde isimler, telefon ve IBAN numaraları ile alınacak para miktarlarının yazılı olduğu not kağıdı ile çok sayıda kişiye ait biyometrik fotoğraf ele geçirildi.

Gözaltındaki işlemleri tamamlanan 7 şüpheliden 3'ü emniyetten, 2'si sevk edildiği adliyeden serbest bırakıldı. Örgütün elebaşı olduğu iddia edilen zanlı ile başka bir şüpheli ise mahkemece tutuklandı.

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