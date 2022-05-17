YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. İstanbul merkezli 5 ilde rüşvet operasyonu

İstanbul merkezli 5 ilde rüşvet operasyonu

17.05.2022 08:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul merkezli 5 ilde rüşvet operasyonu

İSTANBUL (AA) - İstanbul merkezli 5 ilde, rüşvet suçuna karıştıkları iddia edilen ve aralarında Kadıköy Belediyesinde görevli zabıta ve mühendislerin de bulunduğu 54'ü kamu görevlisi 224 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütlü olarak rüşvet almak, vermek, aracılık etmek ve resmi belgede sahtecilik suçlarına karıştıkları tespit edilen, çoğunluğu Kadıköy Belediyesinde görevli zabıta personeli ve belediye mühendisi olmak üzere, 54'ü kamu görevlisi 224 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zanlıların yakalanması için İstanbul, İzmir, Adana, Kocaeli ve Şırnak'ta eş zamanlı operasyon başlattı.

Devam eden operasyon kapsamında çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı, adreslerdeki aramaların sürdüğü bildirildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Huawei ve SolarAPEX’ten güneş enerjisi alanında 400 MW’lık işbirliğiHuawei ve SolarAPEX’ten güneş enerjisi alanında 400 MW’lık işbirliği
Antalyaspor yenilmezlik rekorunu 15 maça çıkardıAntalyaspor yenilmezlik rekorunu 15 maça çıkardı
Adana'da sulama kanalına düşen 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybettiAdana'da sulama kanalına düşen 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

İstanbul Namaz Vakitleri 17 Mayıs Salı

İmsak
03:50
Sabah
05:38
Öğle
13:05
İkindi
17:01
Akşam
20:23
Yatsı
22:03
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İdam mahkumunun son sözleri tüyler ürpertti

İdam mahkumunun son sözleri tüyler ürpertti

O soru öfkelendirdi! “Nasıl sevişiyorsunuz?”

O soru öfkelendirdi! “Nasıl sevişiyorsunuz?”

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Her duyduğunuza inanmayın! Tasarruf için yapmanız gereken...

Her duyduğunuza inanmayın! Tasarruf için yapmanız gereken...

Ödül gecesinin en çok dikkat çeken isimleri! Herkes ona baktı

Ödül gecesinin en çok dikkat çeken isimleri! Herkes ona baktı

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.