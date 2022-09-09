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İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda 9 zanlı yakalandı

09.09.2022 09:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda 9 zanlı yakalandı

İSTANBUL(AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen 11 şüpheliden 9'u, İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında, ByLock kullandıkları belirlenen, örgütün gizli haberleşme yöntemi olan ankesörlü telefonlardan aranan, ayrıca haklarında örgüt içinde mahrem imam, askeri öğrenci, ev abisi olarak faaliyet yürüttüklerine dair beyanlar bulunan 11 şüpheliye yönelik gözaltı kararı verildi.

Kapatılan 6 askeri okul öğrencisi, özel sektörde görevli öğretmen, emekli astsubay, aktif görevde uzman erbaş, öğretim görevlisi ve Adli Tıp Kurumunda uzman doktor olmak üzere toplam 11 şüpheli için İstanbul merkezli 4 ilde operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı, 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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fetö ByLock operasyon

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