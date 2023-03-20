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İstanbul merkezli operasyonda otomobil hırsızlığı yapan 7 kişi yakalandı

20.03.2023 12:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda otomobil hırsızlığı yaptıkları iddia edilen 7 zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çeşitli yöntemlerle belli markaların otomobillerini çalan bir hırsızlık çetesini takibe aldı.

Ekipler, 3 aylık fiziki takibin ardından İstanbul, Ankara, Kayseri ve Kocaeli'de belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda çok sayıda suç kayıtları bulunan G.Y, Y.T, A.D, E.C, F.D, T.S. ile A.A. gözaltına alındı. Ekiplerce şüphelilerin çaldıkları 21 araca el konuldu.

Şüphelilerin, bir gün öncesinden belirledikleri araçların beynini, ellerindeki bir cihazla devre dışı bıraktıkları, ardından bu cihazla uyumlu anahtarla aracı çalıştırarak çaldıkları tespit edildi.

Çalınan araçların bazılarının ya parçalanarak ya da başka hurda bir aracın şasi numarası ile değiştirilerek satıldığı belirlendi.

Operasyonda el konulan araçların ise sahiplerine teslim edildiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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Gözaltı İstanbul Otomobil hırsızlık

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