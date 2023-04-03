YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. İstanbul merkezli tapuda rüşvet operasyonunda 66 şüpheli adliyede

İstanbul merkezli tapuda rüşvet operasyonunda 66 şüpheli adliyede

03.04.2023 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, tapu müdürlüğünde yapılan usulsüz işlemler karşılığında rüşvet aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 79 şüpheliden 66'sı adliyeye sevk edildi.

İstanbul merkezli tapuda rüşvet operasyonunda 66 şüpheli adliyede

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ile Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde rüşvet suçuna yönelik yürütülen çalışma kapsamında gözaltına alınan 79 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 13'ü işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 66'sı adliyeye sevk edildi.

Soruşturma kapsamında, Silivri Tapu Müdürlüğünde görev yapan bazı kişilerin tarlayı arsaya çevirme gibi usulsüz işlemler tesis ederek rüşvet yoluyla maddi menfaat temin ettiğini belirleyen ekiplerin 10 aylık teknik ve fiziki takip yaptığı belirtildi. Yürütülen çalışmada 50 kişilik özel ekibin görev yaptığı öğrenildi.

OPERASYON

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde rüşvet suçuna yönelik çalışmada, 25 Nisan-28 Ağustos 2022 tarihleri arasında Silivri Tapu Müdürlüğünde görev yapan bazı kişilerin işlemleri öne alarak ve usulsüz işlem tesis ederek rüşvet yoluyla maddi menfaat temin ettiği belirlenmişti.

Aralarında tapu müdürlüğü personeli ve aracı kişilerin de bulunduğu 79 kişi 31 Mart'ta İstanbul merkezli Edirne ve Konya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Küçükçekmece Menekşe Deresi kahverengine büründüKüçükçekmece Menekşe Deresi kahverengine büründü
Kağıthane’de üstüne klima düşen 9 aylık hamile kadın İHA’ya konuştu: “Az kalsın ölüyorduk”Kağıthane’de üstüne klima düşen 9 aylık hamile kadın İHA’ya konuştu: “Az kalsın ölüyorduk”
Batman'da minibüs ve tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandıBatman'da minibüs ve tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
istanbul emniyet müdürlüğü

İstanbul Namaz Vakitleri 3 Nisan Pazartesi

İmsak
05:10
Sabah
06:38
Öğle
13:13
İkindi
16:47
Akşam
19:37
Yatsı
20:59
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

ABD’ye giden Türk, “Vay vay vay...” diyerek paylaştı

ABD’ye giden Türk, “Vay vay vay...” diyerek paylaştı

"Bülent Ersoy'un gençliği sandım"

"Bülent Ersoy'un gençliği sandım"

Rahatlığın ve şıklığın diğer adı Camper ayakkabılarda %45'e varan indirim

Rahatlığın ve şıklığın diğer adı Camper ayakkabılarda %45'e varan indirim

Mahkemede ifade vermeye çağrılınca konuşmayı unuttu

Mahkemede ifade vermeye çağrılınca konuşmayı unuttu

"Resmen dolandırıldım!" Dalga konusu oldu

"Resmen dolandırıldım!" Dalga konusu oldu

Pürüzsüz bir tıraş deneyimi için mutlaka deneyin! Şu an indirimde olan tıraş makineleri

Pürüzsüz bir tıraş deneyimi için mutlaka deneyin! Şu an indirimde olan tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.