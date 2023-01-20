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İstanbul merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

20.01.2023 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Soruşturmada el konulan 4 milyon 167 bin 630 lira ve 104 bin 625 avronun yasa dışı bahis operasyonlarında tek seferde ele geçirilen en yüksek nakit miktar olduğu belirtildi.

İstanbul merkezli 2 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis oynatan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

4 ilçede 200'ün üzerinde Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ve güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, yasa dışı bahis paralarının örgüt elemanlarınca "kasa evi" olarak nitelendirilen rezidansta saklandığını tespit etti.

Ekipler, şüphelilerin dikkat çekmemek için paraları, farklı alışveriş merkezlerinde başka araçlara iletmelerinin devamında Kapalıçarşı'da bir kuyumcu dükkanı üzerinden havale sistemiyle aktardıklarını belirledi.

Çalışmaların devamında İstanbul merkezli 2 ilde belirlenen 5 adres ile 3 araca eş zamanlı düzenlenen operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda dokümanların olduğu 2 defter, 2 ruhsatsız tabanca, 238 mermi, çok sayıda dijital materyal ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 4 milyon 167 bin 630 lira ve 104 bin 625 avro ele geçirildi. Bu paranın ülke geneli yapılan yasa dışı bahis operasyonlarında tek seferde ele geçirilen en yüksek nakit miktar olduğu belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol hükümleri uygulanarak, 1'i ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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