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İstanbul metrosunda hırsızlık anı! Çevresini inceledi, kimsenin bakmadığını fark edince...

Betül Kurucu Betül Kurucu
TÜRKİYE GÜNCEL  | 25.06.2019 10:10 | Son Güncelleme

Mecidiyeköy metro istasyonunda kadın hırsız, genç bir kızın bankta unuttuğu cep telefonunu çaldı. Hırsızlık anı kameralara yansırken, telefonun genç kıza 2 ay önce ağabeyi tarafından doğum günü hediyesi olarak alındığı öğrenildi.

Olay, geçtiğimiz 8 Haziran Cumartesi günü Yenikapı-Hacıosman metrosunun Şişli Mecidiyeköy istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gündüz saatlerinde evine gitmek için metroya giren genç bir kız, istasyondaki banka oturarak beklemeye başladı. Bir süre sonra genç kız hızlıca gelen durağa yanaşan metroya binerek yola çıktı. Ancak genç kız 1 durak gittikten sonra cep telefonunu unuttuğu fark ederek metrodan indi. O esnada Mecidiyeköy istasyonuna genç kızın oturduğu banka genç bir kadın gelerek oturdu. Telefonu fark eden kadın bir süre baktıktan sonra kolundaki çantasıyla gizlediği cep telefonunu saniyeler içerisinde çaldı. Telefonu çantasına koyan kadın ardından hiçbir şey olmamış gibi bacak bacak üstüne atarak beklemeye başladı. Hırsızlık anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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GENÇ KADIN HIRSIZ SANİYELER İÇİNDE ÇALDI

Görüntülerde, cep telefonu bankta sahipsiz bir şekilde dururken genç yaşlardaki kadın geliyor. Banka oturan kadın telefonu fark ediyor. Etrafına bakan kadın kısa bir sonra telefona dokunurken, diğer kolundaki çantayla da gizliyor. Ardından telefonu çalan hırsız kadın, çantasına koyuyor. Bacak bacak üstüne de atan kadın etrafa bakarak beklemeye devam ediyor.

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GENÇ KIZ, KADIN HIRSIZDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Öte yandan telefonunu unuttuğu yere gelen genç kız, bankta olmadığını görünce durumu metro görevlilerine bildirdi. Görevliler yaklaşık 1 buçuk saat boyunca telefonda takılı hattın olduğu numarayı aradı. Aramaların reddedilmesinden bir süre sonra telefon tamamen kapatıldı. Bunun üzerine güvenlik kamera görüntülerini alan genç kız, Şişli Polis Merkezine giderek şikayette bulundu. Çalınan cep telefonun genç kıza ağabeyi tarafından 2 ay önce doğum günü hediyesi olarak alındığı öğrenildi.

Polis ekipleri, kadın hırsızı yakalamak için çalışma başlattı. İşte o anlar:

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Mecidiyeköy metro hırsız

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Kadın onu bulmuş.Hırsız diye teşhir edilirmi hiç.Ne kadar ayıp.Rezil oldu Kadıncağız.Yazık yazıkkkk.
bulduda telefonu niye açmiyo ?
idam gelsin bu kadına
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