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İstanbul Park'ta heyecan başladı!

08.10.2021 12:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Formula 1 Türkiye GP'de heyecan 1. antrenman seansıyla başladı. Şampiyonluk adayları Lewis Hamilton ve Max Verstappen en iyi iki dereceyi elde etti.

İstanbul Park'ta heyecan başladı!

Formula 1'de Türkiye GP heyecanı 1. antrenman seansıyla başladı.

Tüm pilotlar, yeşil ışığın yanmasının ardından erkenden piste çıkarak sürüşlerine başladı. Yarış mühendisilerine geri bildirimde bulunan pilotlar, yol tutuşun geçtiğimiz yıla çok iyi durumda olduğunu ve asfalttan memnun olduklarını bildirdiler.

Şampiyonluk adaylarından Mercedes AMG Petronas pilotu Lewis Hamilton, yumuşak lastikle tüm pilotlardan daha iyi dereceler elde etti. İçten yanmalı motorunu izin verilen sınırı geçerek 4. kez değiştiren ve 10 sıra ceza alan Hamilton, 1.24.178'lik derecesiyle en hızlı turu atan pilot oldu.

Hamilton'ın 2 puan gerisinde olan şampiyonluğun bir diğer önemli adayı Red Bull pilotu Max Verstappen, yumuşak lastiklerle sorun yaşadı ve ön tekerlerinde yol tutuşun olmadığını telsizden takımına iletti. Verstappen, 1.24.603'lük dereceyle seansın en iyi ikinci ismi oldu.

Rusya'da yeni bir motora geçen Ferrari pilotu Charles Leclerc, 1.24.654'lük derecesiyle en iyi 3. dereceyi elde etti.

İşte en iyi 10 derece

1.24.178 Lewis Hamilton
1.24.603 Max Verstappen
1.24.654 Charles Leclerc
1.24.842 Valtteri Bottas
1.24.850 Carlos Sainz
1.24.909 Esteban Ocon
1.25.347 Lando Norris
1.25.382 Pierre Gasly
1.25.383 Fernando Alonso
1.25.459 Sergio Perez

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Formula 1
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