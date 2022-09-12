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"Istanbul Photo Awards 2022" sergisi bugün İstanbul'da açılacak

12.09.2022 12:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yarışmada ödül alan fotoğrafların yer aldığı sergi, Myanmar'daki toplumsal olaylar, ABD'deki göçmen krizi, Dakar Rallisi ve Tokyo Olimpiyatları'nın yanı sıra Senegal'den Rusya'ya kadar farklı coğrafyalardaki insan hikayelerine yer veriyor

İSTANBUL (AA) - Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği uluslararası haber fotoğrafı yarışması Istanbul Photo Awards 2022'nin ilk sergisi, bu akşam Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tophane-i Amire Kültür Sanat Merkezi Tek Kubbe Binası'nda sanatseverlerle buluşacak.

Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'ün ev sahipliğinde gerçekleştirilecek sergi açılışına, "Yılın Fotoğrafı" ödülünü kazanan Konstantinos Tsakalidis'in yanı sıra fotoğraf ve sanat dünyasından birçok ismin katılması bekleniyor.

Yarışmada ödül alan fotoğrafların yer aldığı sergide, Myanmar'daki toplumsal olaylar, ABD'deki göçmen krizi, Dakar Rallisi ve Tokyo Olimpiyatları'nın yanı sıra Senegal'den Rusya'ya kadar farklı coğrafyalardaki insan hikayeleri izleyicilerin beğenisine sunulacak.

Yarışmanın destekçilerinden Canon'un bir standının da yer alacağı sergi, 30 Eylül'e kadar gezilebilecek.

Toplam 19 fotoğrafçının eserlerinden oluşan sergi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinin katkılarıyla düzenleniyor.

Istanbul Photo Awards, bu yıl Canon, Türk Hava Yolları (THY) ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansının (TİKA) desteği ile düzenlendi.

Haber, spor, çevre, portre ve günlük yaşam dallarında tekil ve seri fotoğrafların değerlendirildiği yarışmaya, 16 binden fazla fotoğrafla başvuruldu.

Yakın zamanda 2023 başvurularının alınmaya başlanacağı yarışma ile ilgili geniş bilgiye ve kazanan fotoğraflara "www.istanbulphotoawards.com" adresinden ulaşılabiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi sergi

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