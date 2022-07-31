İstanbul sahillerinde hafta sonu yoğunluğu

İSTANBUL (AA) - Hafta sonu tatilini evde geçirmek istemeyen İstanbullular, sıcak havayı da fırsat bilerek aileleriyle sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Beylikdüzü'ndeki Gürpınar sahiline gelenlerin bir kısmı denize girerek serinlerken, bazıları güneşlenerek vakit geçirdi bazıları da gölgelik alanlarda dinlendi.

Sahilde görevli cankurtaranlar, denize giren vatandaşlara, belirlenen alanın dışına geçmemesi için zaman zaman uyarılarda bulundu.

Zeytinburnu ve Bakırköy sahil kısımlarına gelen aileler de gölgelik alanlarda dinlenerek vakit geçirmeyi tercih etti.

Hafta sonunu deniz kenarlarında geçirmek isteyen İstanbulluların, araçlarını yol kenarlarına park etmeleri, bu bölgelerde zaman zaman trafik akışının yavaşlamasına neden oldu.

