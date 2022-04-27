Vedat BAYRAKTAR/İSTANBUL,(DHA)- TÜRKİYE Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu önünde "af" çağrısında bulundu.

Sarıgül, bazı parti yöneticileri ile saat 11.30'da Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu önünde basın açıklaması yaptı. 9 Nisan'dan bu yana af çağrısında bulunmaya devam ettiğini belirten Sarıgül, ülkede toplumsal barışa ihtiyaç olduğu ifade etti.

Mustafa Sarıgül, "9 Nisan'da bir af çağrısında bulundum. Maltepe, Metris, Diyarbakır, Sincan dün de Osmaniye cezaevindeydim. Bugün de Bakırköy Kadın ve Çocuk Cezaevi'nin önündeyim. Affın gerekçesine şöyle bir baktığımız zaman, toplum şu anda son derece gergin. Cezaevleri alabildiğince dolu, 10 kişilik koğuşta adeta 20 kişi kalmakta. 2 binin üzerinde çocuk şu anda anneleriyle beraber kader mahkumları muamelesi görmektedir" dedi.

Devletin şefkatini ve sevgi dolu kucağını kader mahkumlarına açması gerektiğini ifade eden Sarıgül, "Yargılama konusunda pandemi nedeniyle hızlı yargılamalar oldu, yargılama konusunun biraz daha hassas olması gerektiği konusunda da değerli bilgilere sahibiz. Toplum çok gergin toplumda ekonomik sıkıntılar var. Toplumda adeta büyük bir mutsuzluk var. Bayrağımız için, toprağımız için, ulusal birliğimiz için, gerçekten toplumsal bir barışa ihtiyaç var. Devletimiz gücünü, devletimiz şefkatini, devletimiz sevgi dolu kucağını içerdeki kader mahkumlarına mutlaka açmalıdır. O nedenle hiçbir siyasi parti farkı gözetmeden toplumsal barışa ihtiyaç var. O nedenle af çağrısında bulunuyorum, bu çağrımızın gönüllerde her bulacağına inanıyorum. Türkiye'min vicdanına sesleniyorum güzel Türkiye'm anneler için affet, çocuklar için affet, anneanneler, babaanneler için affet. İnanıyorum ki kamu vicdanı böylesine bir affı bekliyor" diye konuştu.

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