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İstanbul Sultangazi'de binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

20.01.2022 10:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Sultangazi'de binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Sultangazi ilçesinde bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Uğur Mumcu Mahallesi Eski Edirne Asfaltı'ndaki 3 katlı apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yanan binanın bulunduğu cadde, güvenlik amacıyla tek yönlü trafiğe kapatıldı.

Yangının söndürülmesiyle trafik akışı normale döndü.

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