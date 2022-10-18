İstanbul Tabip Odası, Özel Hastaneler Yönetmeliğine ilişkin basın açıklaması yaptı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Tabip Odası, 6 Ekim'de Resmi Gazete'de yayımlanan "Özel Hastaneler Yönetmeliği ile Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkındaki Yönetmelik"te değişiklik yapan yönetmeliklere ilişkin basın açıklaması yaptı.

Doktorlardan oluşan grup, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü önünde toplandı.

Grup adına basın açıklamasını okuyan İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Nergis Erdoğan, yönetmeliğin 6 Ekim'de Resmi Gazete'de yayımlandığını hatırlatarak Sağlık Bakanlığının, bu yönetmelik değişiklikleri ile muayenehane hekimlerinin tanı ve tedavi amacı ile hastalarını özel hastanelere ve tıp merkezlerine yatırmaları, ameliyat ve girişimsel işlem yapmalarını yeni koşullara bağlayarak neredeyse imkansız hale getirdiğini öne sürdü.

Prof. Dr. Erdoğan, bu düzenlemelerin hangi kamu yararı gözetilerek ya da nasıl bir ihtiyacı karşılamak amacıyla yapıldığının anlaşılamadığını öne sürerek bu durumun Sağlık Bakanlığınca açıklanmasını istedi.

Bu yönetmelik değişikliğinin, muayenehanesi olan dahili branş hekimlerinin hastalarını yatırmalarını, cerrahi branş hekimlerinin ise ameliyat yapmalarını zorlaştıracağını savunan Erdoğan, şunları ifade etti:

"Serbest meslek faaliyetlerini çok büyük ölçüde kısıtlayacaktır. Düzenleme hastaların mahremiyetinin korunması ve hekim seçme hakkını ihlal edecek niteliktedir. Bilindiği gibi hastaların teşhis ve tedavisi 1219 sayılı yasaya göre; mesleğini serbest olarak icra eden hekimlerin hizmet bedeli hasta tarafından karşılanmak ve Sosyal Güvenlik Kurumundan talep edilmemek kaydıyla, özel sağlık kuruluşlarında yapılabilmektedir. Yapılan yönetmelik değişiklikleri ile muayenehane hekimlerinin bu şekilde tanı ve tedavi hizmetlerini yürütmeleri ancak özel hastane veya tıp merkezinde ilgili branşta boş uzman hekim kadrosu olması halinde ve yıllık sözleşme yapmak suretiyle mümkün olabilecektir. Boş uzman hekim kadrosu olmaması durumunda, özel hastane veya tıp merkezinin ruhsatında ve/veya faaliyet izin belgesinde kayıtlı o branştaki toplam uzman hekim kadro sayısının ancak yüzde 15’i kadar hekim (misafir/dış doktor) ile sözleşme imzalanması mümkün olacaktır. Aynı branşta birden fazla hekimle sözleşme, ilgili branşın toplam kadro sayısının üçte birini geçemeyecek şekilde yapılabilecektir."

Erdoğan, bu düzenlemelere göre 4 bini İstanbul'da olmak üzere yaklaşık 7 bin muayenehane hekiminden ancak 500'ünün hastanelerle sözleşme yapabileceğini belirterek bu durumun, mesleğini muayenehanesinde bağımsız olarak icra eden meslektaşlarının çalışmalarının büyük ölçüde engellenmesi anlamına geleceğini iddia etti.

Prof. Dr. Erdoğan, Sağlık Bakanlığına, bu düzenlemelerden vazgeçme ve ilgili yönetmelik değişikliklerini iptal etme çağrısında bulundu.

İstanbul Tabip Odası ve uzmanlık dernekleri olarak bu yönetmelik değişikliğini kabul etmediklerini bildiren Erdoğan, serbest çalışan hekimlerin haklarını korumak amacıyla her türlü yasal girişimde bulunacaklarını ve bu düzenlemeler geri alınıncaya kadar mücadelelerini sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

