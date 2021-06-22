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İstanbul Ticaret Üniversitesi'nden uluslararası öğrencilere burs imkanı

22.06.2021 13:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Ticaret Üniversitesi'nden uluslararası öğrencilere burs imkanı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Üniversitesi, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarına kayıt yaptıracak 500 yabancı uyruklu öğrenciye eğitim desteği verecek.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, uluslararası öğrenciler, 2021 güz dönemi lisans ve lisansüstü programlarına başvurularını 4 Temmuz 2021'e kadar yapabilecek.

İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde İngilizce ve Türkçe lisans, yüksek lisans ve doktora programlarına başvuran uluslararası öğrencilere eğitim desteği verme uygulaması devam ediyor.

Burs fırsatından sınırlı sayıda seçilecek uluslararası öğrenciler faydalanabilecek. Burslar, öğrenim ücretini karşılamak amacıyla yüzde 100, yüzde 75, yüzde 50, yüzde 25 olarak belirlendi. Burs, öğrencinin kayıt olacağı program süresine bağlı olarak geçerli olacak.

Üniversite bursu, sadece öğrenim ücretini kapsıyor. Konaklama, yurt, yeme-içme ve özel ihtiyaçlar gibi giderlerini bursiyer öğrenciler kendileri karşılayacak.

İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin uluslararası öğrenciler için başlattığı burs programına başvurmak için YÖK Yurt Dışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar kapsamında uygun şartları taşımak gerekiyor.

İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde veya herhangi başka bir üniversitede kayıtlı bulunan öğrenciler burslardan faydalanamayacak. Öğrencilerin ayrıca, daha önce İstanbul Ticaret Üniversitesi bursu almamış olması şartı da bulunuyor.

Uluslararası öğrenci bursuna başvurabilmek için adaylarda başarı kriterleri de belirlendi.

Başvurular, sadece İstanbul Ticaret Üniversitesi Uluslararası Ofis web sitesi https://internationaloffice.ticaret.edu.tr üzerinden yapılabilecek.

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