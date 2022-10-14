YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. İstanbul trafiğinde akşam yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul trafiğinde akşam yoğunluğu yaşanıyor

14.10.2022 18:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul trafiğinde akşam yoğunluğu yaşanıyor

İSTANBUL (AA) - Haftanın son iş gününde İstanbul trafiğinde akşam yoğunluğu yaşanıyor.

Şehrin ana arterlerinde saat 17.00 itibarıyla başlayan trafik yoğunluğu, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin cep trafik uygulamasına göre yüzde 70 seviyelerine ulaştı.

Anadolu Yakası'nda D-100 Karayolu'nun Ankara yönü Uzunçayır ile Bostancı istikametlerinde, TEM Otoyolu Ankara yönü Acıbadem bağlantısı ile Çamlıca Gişeler arasında trafik yoğunluğu gözleniyor.

TEM Otoyolu Ümraniye istikameti ile Şile yolunun Altunizade Çekmeköy istikametleri de trafiğin yavaş aktığı bölgeler arasında yer alıyor.

Avrupa Yakası'nda ise D-100 Karayolu Edirne istikameti Topkapı’dan Küçükçekmece Cennet Mahallesi'ne kadar, Zeytinburnu Sahil Yolu Avrasya Tüneli Anadolu Yakası istikametinde, TEM Esenyurt-Bağcılar arası çift yönlü yoğun trafik yaşanıyor.

Beylikdüzü-Avcılar arasında da Edirne ve Ankara istikametlerinde çift yönlü trafik yoğunluğu gözleniyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Beyoğlu'nda metruk binada çıkan yangın söndürüldüBeyoğlu'nda metruk binada çıkan yangın söndürüldü
GÜNCELLEME - Bakırköy'de köpeklerden kaçarken otomobilin çarptığı çocuk öldüGÜNCELLEME - Bakırköy'de köpeklerden kaçarken otomobilin çarptığı çocuk öldü
Denizde bulunan cesedin kayıp doktora ait olduğu belirlendiDenizde bulunan cesedin kayıp doktora ait olduğu belirlendi
Anahtar Kelimeler:
trafik yogunlugu

İstanbul Namaz Vakitleri 14 Ekim Cuma

İmsak
05:43
Sabah
07:07
Öğle
12:55
İkindi
16:01
Akşam
18:33
Yatsı
19:52
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bağırsak kanserinin ilk belirtisi: Hematokezya!

Bağırsak kanserinin ilk belirtisi: Hematokezya!

Ölümcül kan pıhtılaşmasını doğal olarak çözer!

Ölümcül kan pıhtılaşmasını doğal olarak çözer!

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

60 yaşından sonra terminatör oldu! Baklavalarını böyle sergiledi

60 yaşından sonra terminatör oldu! Baklavalarını böyle sergiledi

Kopya düzeneğini gören şaştı kaldı! Hocası bile tebrik etti

Kopya düzeneğini gören şaştı kaldı! Hocası bile tebrik etti

Şarj sorununu kökten çözüyor! İkisi bir arada özelliğiyle çok seviliyor...

Şarj sorununu kökten çözüyor! İkisi bir arada özelliğiyle çok seviliyor...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.