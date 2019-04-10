Mynet Trend

İstanbul trafiğini çözecek proje havadan görüntülendi

keremuyanik keremuyanik
GÜNDEM  | 10.04.2019 09:17 | Son Güncelleme

Kadıköy Fikirtepe’deki kentsel dönüşüm alanı çevresinde devam eden ve katlı viyadükler ile bağlantı yolları içeren çalışma tamamlandığında İstanbul’un Anadolu yakası trafiğinde büyük oranda rahatlama olması bekleniyor. Hızla ilerleyen çalışmalarda sona doğru yaklaşılırken, projede çalışmaların son durumu havadan görüntülendi.

İstanbul trafiğini çözecek proje havadan görüntülendi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 2017 yılının Aralık ayında başlatılan Kadıköy Fikirtepe İmar ve Ulaşım Yol Ortak Altyapı İnşaatı’nda çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. 6 kilometrelik imar yolu yapımı, 26 kilometre ortak altyapı, toplam 75 metrelik 3 adet Kurbağalıdere Geçiş Köprüsü, 45 metrelik Fikirtepe Metrobüs Karayolu Altgeçit Köprüsü, 67 metrelik Mandıra Köprüsü ve 62 metrelik Mandıra Köprüsü U dönüşü, 626 metrelik Fikirtepe’den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantısı ve D-100 bağlantısı ile 84 metrelik Üsküdar Koşuyolu U dönüşü yapımını içeren dev proje tamamlandığında, İstanbul’un Anadolu yakasında oluşan trafik yoğunluğuna büyük ölçüde çözüm getirilmiş olacak.

AW671848_04

Kadıköy Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi tamamlandığında 200 bine yakın kişinin bu bölgede yaşamaya başlayacağı düşünüldüğünde, civarda yaşayan vatandaşların da olası yoğunluktan olumsuz etkilenmemesi adına proje büyük bir adım olarak görülüyor. Proje tamamlandığında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, O1 ve D 100 karayolları ile diğer ana yollara sağlayacağı direkt bağlantılarla trafik yükünü dağıtacak. Öte yandan 874 metrelik kavşak viyadüğü tamamlandığında, İstanbul’un en büyük katlı kavşak viyadüğü olacak.

Yapımı devam eden projedeki son durum, İHA tarafından havadan görüntülendi. Görüntülerde köprü ayaklarının yükseldiği, viyadüğün metal iskeletinin yerleştirildiği ve D 100 Karayolu Ankara yönü katılım istikametinin açıldığı görülüyor. İşçiler ve iş makineleri de çalışmalarına ara vermeksizin devam ediyor.

AW671848_12

(İHA)

Katil olduğunuza inanmanız sadece 3 saat sürer!Katil olduğunuza inanmanız sadece 3 saat sürer!
Metrekareye 65 kilogram yağış düştü, yollar göle döndü!Metrekareye 65 kilogram yağış düştü, yollar göle döndü!
İnsanlık ölmemiş dedirten görüntü!İnsanlık ölmemiş dedirten görüntü!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istanbul fikirtepe kadıköy trafik sorunu

En Çok Okunan Trend Haberler

Survivor'da böylesi görülmedi! 'Dominikli bir kaptanla...'

Survivor'da böylesi görülmedi! 'Dominikli bir kaptanla...'

Tayland'daki turist kadının korkunç sonu!

Tayland'daki turist kadının korkunç sonu!

Kavga ihbarına gittiler, öyle bir manzarayla karşılaştılar ki...

Kavga ihbarına gittiler, öyle bir manzarayla karşılaştılar ki...

Erkekler güzellikten daha çok bunlara önem veriyor!

Erkekler güzellikten daha çok bunlara önem veriyor!

İlginizi Çekebilir

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Ekmek parası peşinde feci ölüm!

Ekmek parası peşinde feci ölüm!

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Şok görüntüler! Vatandaşlar tepki gösterdi

Şok görüntüler! Vatandaşlar tepki gösterdi

Erdoğan'a sorulan 'yumurta' sorusu canlı yayına damga vurdu!

Erdoğan'a sorulan 'yumurta' sorusu canlı yayına damga vurdu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fotoğraflar az önce geldi! Metrekareye 65 kilogram yağış düştü, yollar göle döndü!

Metrekareye 65 kilogram yağış düştü, yollar göle döndü!

Otomobilin çarptığı liseli yaralıya ıslanmasın diye şemsiye tuttular

İnsanlık ölmemiş dedirten görüntü!

Kız çocuğuna cinsel istismar davasında, kuzene 8 yıl 4 ay hapis

6 yıl boyunca...Cinsel istismar böyle ortaya çıktı!

40 metrelik kebap saniyeler içinde tükendi

Tam 40 metre! Saniyeler içinde tükendi

İstanbul'da kendisine polis süsü veren şüpheli yakalandı

Polisten kaçmak için öyle bir yöntem buldu ki...

TRT'den dikkat çeken Komünist Başkan videosu!

TRT'den dikkat çeken Komünist Başkan videosu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.