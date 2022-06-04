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İstanbul Tuzla Belediyesi, Mardin'de okul onardı, öğrencilerin ihtiyaçlarını giderdi

04.06.2022 14:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Tuzla Belediyesi, Mardin'de okul onardı, öğrencilerin ihtiyaçlarını giderdi

MARDİN (AA) - Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı ve WEFA Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonu iş birliğiyle Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, Akçapınar İlkokulunun bakım ve onarımı yapıldı, zeka sınıfı oluşturuldu.

İlçe merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki okulda öğretmenlik yapan Esra Boyraz, okul ve öğrencilerin ihtiyaçlarını belirleyerek Tuzla Gönül Elleri Çarşısına başvurdu.

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'nın talimatıyla belediyenin Gönül Elleri Çarşısı ve merkezi Almanya'da bulunan WEFA Sosyal Yardım Organizasyonu çalışma başlattı.

Bu kapsamda okulun bakım ve onarımı yapıldı, zeka sınıfı oluşturuldu, öğrencilere kırtasiye seti, giyim, hediye ve oyuncak hediye edildi.

Belediye Başkanı Yazıcı, Gönül Elleri Çarşısı Kurucusu Fatma Yazıcı, Tuzla Kaymakamı Ali Akça, WEFA Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonu Genel Başkanı Musab Aydın ile davetliler, okulu ziyaret ederek öğrencilerle görüştü.

Ziyarette davetliler, bazı öğretmen ve öğrenciler duygulu anlar yaşadı.

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, yaptığı açıklamada, iyiliğin çekim gücüyle okula geldiklerini, Esra öğretmeninin okulun ve öğrencilerinin isteğini yerine getirmek için el ele verdiklerini söyledi.

Burada yetişen öğrencilerin ilerde büyük işler başaracağına inandıklarını aktaran Yazıcı, "Onlar bulundukları kurumda çok güzel mesajlarla iyilik yapmaya devam edecekler. Bu iyiliğin bulaşıcı etkisini muhakkak görecekler ve bulundukları yerlerde iyiliğin bir parçası olacaklar. İnanıyorum ki buradan çok iyi yöneticiler çıkacak ve iyiliği yayacaklar." dedi.

Nusaybin Kaymakamı ve Kızıltepe Kaymakam Vekili Ercan Kayabaşı ise öğrencilerin daha kaliteli bir eğitim alması için yapılan destekten dolayı ilgililere teşekkür etti.

Öğretmen Boyraz da destek için teşekkür ederek, "Bize bütün destekleriyle ellerini açtılar. Ne istediysek gerçekleştirdiler. Proje sayesinde İstanbul ile Mardin arasında çok güzel bir gönül köprüsü kuruldu. Geldiklerinde çok duygulandık. Öğrencilerimiz çok mutlu oldu." ifadelerini kullandı.

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