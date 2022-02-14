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İstanbul Tuzla'da KDV indirimi denetimi yapıldı

14.02.2022 14:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Tuzla'da KDV indirimi denetimi yapıldı

İSTANBUL (AA) - Gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesine yönelik düzenlemenin ardından İstanbul'un Tuzla ilçesindeki market ve bakkallarda denetimler başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hazine ve Maliye Bakanlığınca düzenlenen "Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri Tanıtım Toplantısı"nda açıkladığı temel gıda maddelerinde KDV indirimi uygulaması başlatıldı.

Tuzla Belediyesi zabıta ekipleri, indirimin başladığı ilk gün Başkan Dr. Şadi Yazıcı'nın talimatıyla hemen harekete geçerek, ilçede bulunan 100’e yakın market ve bakkalda denetim yaptı. Denetimlerde gıda ürünlerine indirim yapılıp yapılmadığı, ürün fiyatlarının karşılaştırılması, etiket fiyatı ile kasa fiyatının tutup tutmadığı ve son kullanım tarihi gibi konularda kontroller gerçekleştirildi.

Denetimler hakkında bilgi veren Tuzla Belediyesi Zabıta Amiri Cengiz Şaş, "Yüzün üzerinde noktayı denetleyeceğiz. Özellikle fiyat etiketlerine bu durumun yansıyıp yansımadığı, kasada bu durumun geçerli olup olmadığını denetliyoruz. Vatandaşlarımızın etiket ve kasa arasındaki fiyata dikkat etmeleri gerekmektedir. Faturada KDV oranını yüzde 1 olarak görmesi gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

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