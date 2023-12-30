İstanbul'u terk edip 40 milyon TL'lik ev almıştı! Zeynep Bastık evinden bir kare paylaştı beğeni topladı... İşte Urla'daki o ev

Son zamanlarda özel hayatıyla gündeme gelen hem yeni aşkı hem de eski kocasıyla bir arada vakit geçirdiği için eleştirilen Zeynep Bastık yoğun iş temposu sonrası kazandığını da gayrimenkule yatırıyor.

Ünlü şarkıcı İzmir Urla'da bir ev alarak İstanbul'u terk etmişti.



40 milyon TL'ye satın aldığı öğrenilen evinin son derece lüks detayları vardı.

"Depremden sonra bir anksiyete geldi" diyerek yeni hayatına adım atan Bastık evinden bir kareyi paylaştı.

Evinin bir odasını stüdyo yapan Zeynep Bastık evini anlatırken "Tatlı, mütevazi, minimal bir hayat yaşıyorum" demişti.







