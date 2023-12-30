Büyük skandal! Hande Erçel, Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafını paylaştı! Suudi marka anlaşmayı sonlandırdı

Galatasaray ile Fenerbahçe Suudi Arabistan'da Süper Kupa için karşı karşıya gelecekti. Ancak Suudi yetkililerin, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Atatürk tişörtü ve pankartı talebine olumsuz yanıt vermesinin ardından iki takım da sahaya çıkmadı.

Yaşanan gelişmelerin ardından Süper Kupa maçı ertelendi. Türkiye'de bu skandal engel büyük tepki çekti. Hande Erçel de pek çok ünlü gibi sosyal medyadan Atatürk fotoğrafı paylaştı.

SKANDAL PAYLAŞIMA TEPKİ

Suudilere ait Laverne markası Hande Erçel’in Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafını paylaşmasından rahatsız oldu. Paylaşım üzerine oyuncu ile olan reklam anlaşmasına son verdiğini duyuran markaya tepki yağıyor.

Paylaşımda "En kolay kararlar vatanla ilgili kararlardır ve vatan kırmızı çizgi olduğu için... Laverne, Hande Erçel ile olan reklam sözleşmesini feshetmeye karar verdi" denildi.







