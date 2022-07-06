İstanbul Üniversitesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

İSTANBUL (AA) - İstanbul Üniversitesi (İÜ) tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, "15 Temmuz Fotoğraf Sergisi" açıldı ve "Din-Siyaset-İletişim ve Uluslararası İlişkiler Bağlamında 15 Temmuz'dan Geleceğe Bakmak" paneli düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri, Rektörlük Binası'nda 15 Temmuz Fotoğraf Sergisi'nin ziyarete açılmasıyla başladı.

Daha sonra panelin açılışında konuşan İÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, 15 Temmuz'da, hiçbir gücün devletin egemenliğinden kendilerini uzaklaştıramayacağını, Milli Mücadele'de olduğu gibi bir kez daha gösterdiklerini kaydetti.

Kendilerine düşen görevin, bu demokrasi mücadelesine sahip çıkmak ve o karanlık günlerin bir daha tekrar etmemesi için gerekli önlemleri almak olduğunu anlatan Ak, en önemli görev ve sorumluluklarının çalışmak, evrensel bilgiyi üretmek ve Türkiye'ye güç katmak olduğunu aktardı.

Prof. Dr. Mahmut Ak, İstanbul Üniversitesinin büyük ve güçlü Türkiye için bilimsel çalışmalar, eğitim-öğretim ve topluma hizmet konularında yenilikçi ve öncü rolünü sürdürdüğünü belirterek, "Dün olduğu gibi bugün de demokrasimizin geleceğine sahip çıkarak duruşumuzu korumamız, gençlerimizin gururla yaşayacağı güzel ülkemiz için milletimizin iradesinin her daim yanında olduğumuzu göstermemiz gerekiyor. Allah, milletimize 15 Temmuz'u bir daha yaşatmasın." ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmasının ardından İÜ Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer Ekmekçi moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde, İÜ İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Dalkılıç, İÜ İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Murat Vural, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Alim Yılmaz ve Prof. Dr. Özden Zeynep Oktav konuşmacı olarak yer aldı.

Oturumda, darbe girişiminin sonuçlarının hukuk düzenine, demokrasi ve insan hakları anlayışına, sivil toplum yapısına, kamusal kurumların düzenlenmesi, kamu kurumlarının birbirleri ve toplumla ilişkilerinde olası etkilerine değinildi.

