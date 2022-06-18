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İstanbul Üniversitesindeki izinsiz eylemde 26 kişi gözaltına alındı

18.06.2022 00:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Üniversitesindeki izinsiz eylemde 26 kişi gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valiliği, İstanbul Üniversitesi (İÜ) İletişim Fakültesi önünde izinsiz eylem düzenleyen ve uyarılara rağmen alandan ayrılmayan 26 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, İÜ İletişim Fakültesi önünde izinsiz etkinlik düzenleneceği yönünde sosyal medya hesapları üzerinden yapılan çağrılara istinaden Rektörlük talebi doğrultusunda gerekli emniyet tedbirlerinin alındığı belirtildi.

Etkinlik için toplananlara güvenlik güçlerince, eylemlerinin yasal olmadığı ve sona erdirmeleri yönünde uyarı ve ikazlarda bulunulduğu vurgulanan açıklamada, "İzinsiz eylemlerine ısrarla devam ederek alandan ayrılmayan 26 kişi güvenlik güçlerimizce yakalanmıştır. Konuyla ilgili tahkikat devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

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