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İstanbul Valiliği Galatasaray'a dava açtı! Seçim iptal olabilir

08.04.2022 16:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Valiliği, Galatasaray Spor Kulübü’ne olağan genel kuruldaki yaşananlardan dolayı dava açtı. Galatasaray'da seçim iptal olabilir.

İstanbul Valiliği Galatasaray'a dava açtı! Seçim iptal olabilir

İstanbul Valiliği, 26 Mart 2022'de gerçekleştirilen mali genel kurulunda usülsüzlük tespit etti. Valilik, dernek ve ilgili kişilerin ileride uğrayacağı zararların önüne geçmek için konuyu asliye hukuk mahkemesine taşıdı.

KULÜPTE GÖRÜŞME YAPILIYOR

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Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas bu gelişme üzerine görüş alışverişinde bulunmak için Divan Kurulu başkanı Aykutalp Derkan, Divan Başkanı Metin Sinan Aslan, adaylar Metin Öztürk ve Eşraf Hamamcıoğlu ile camianın önde gelen hukukçularının kulübe davet etti

Habere göre 3 talep var;

1-) Olağan Genel Kurul iptali

2-) Olağan Genel Kurul sonucunda alınan seçim kararının iptali

3-) Kulüp tüzüğünün idari ibrasızlıkla ilgili tüm maddelerinin iptali


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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü
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