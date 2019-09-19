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İstanbul Valiliği'nden yağış uyarısı!

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 19.09.2019 09:15 | Son Güncelleme

İstanbul Valiliği, Meteoroloji'nin İstanbul için cuma günü sağanak yağış uyarısı yaptığını belirtti.

İstanbul Valiliği'nden yağış uyarısı!

Valilik'ten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) resmi web sitesinde uyarıda bulunulduğunu açıkladı.

'CUMA GÜNÜ SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR'

Açıklamada, "Marmara ve Karadeniz kıyılarında sıcaklığın 2 ila 4 derece azalacağı bilgisini paylaşan MGM, İstanbul'da cuma günü gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini kaydetti. Önümüzdeki beş gün için yapılan hava durumu tahminlerinde İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini kaydeden MGM, oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklara karşı vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı." denildi.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Valiliği yağış

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