İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ataşehir Şehit Öğretmen Hasan Akan İlkokulu'nu ziyaret etti

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ataşehir Şehit Öğretmen Hasan Akan İlkokulu öğrencileriyle bir araya geldi.

Ziyaretinde, okuldaki atölye çalışmalarına katılan Yerlikaya, enstrümanlarıyla "Hayat Bayram Olsa" şarkısını seslendiren öğrencilere eşlik etti.

Öğrencilerle seksek oynayan, kitap okuyan ve fidan dikerek can sularını veren Yerlikaya, "minik şeflerle" turşu da kurdu.

Vali Yerlikaya, öğrencilerle birlikte günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

Twitter hesabından ziyaretine ilişkin paylaşımda bulunan Yerlikaya, "Hayat, geleceğimiz olan yavrularımızla birlikteyken bayram. Ataşehir Şehit Öğretmen Hasan Akan İlkokulu'nda sevgili öğrencilerimizle birlikte şarkılar söyledik, oyunlar oynadık, fidanlar diktik, atölyelerde etkinlikler yaptık ve hayat bayram oldu." ifadelerini kullandı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz