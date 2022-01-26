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İstanbul Valisi Yerlikaya Hadımköy ve Arnavutköy'deki özel araçların kaldırılmasını istedi

26.01.2022 13:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Valisi Yerlikaya Hadımköy ve Arnavutköy'deki özel araçların kaldırılmasını istedi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, etkili olan kar nedeniyle Hadımköy Gişeler ve Arnavutköy arasında park edilmiş araçların bir an önce çekilmesi gerektiğini bildirdi.

Vali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Kıymetli hemşehrilerim, Hadımköy Gişeler ve Arnavutköy arasında park edilmiş kamyon, tır ve özel araçların sahipleri tarafından acilen çekilmesi gerekmektedir. Çekilmediği takdirde araçlar görevlilerce çekilecektir." ifadelerine yer verdi.

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