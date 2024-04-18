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İstanbul’da 1 buçuk ton kaçak midye ele geçirildi

İHA İHA
18.04.2024 11:57
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İstanbul’un Beylikdüzü ilçesinde Deniz Polisi tarafından düzenlenen operasyonda, 1 buçuk ton kaçak midye ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

İstanbul’da 1 buçuk ton kaçak midye ele geçirildi

Alınan bilgiye göre, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube ekipleri, Beylikdüzü ilçesi Kavaklı sahilinde kaçak midye avcılarına yönelik bir dizi operasyon gerçekleştirdi. Çalışma kapsamında 3 şüpheli tarafından tekneden kıyıya çuvallar içinde midye atıldığını tespit eden polis, 60 çuval içinde 1,5 ton ağırlığında kaçak ve yasak bölgede midye ele geçirdi.

Olayla bağlantılı S.G., S.G. ve İ.G. adlı 3 şüpheli yakalandı, 2 tekneye ise el konuldu. Gözaltına alınan kaçak midye avcıları hakkında 1380 Sayılı Kanunun 23/b bendine göre yasak yerde mide avcılığı yapmaktan işlem başlatıldı. Şüphelilere 78 bin 726 lira para cezası kesildi. Ele geçirilen 1 buçuk ton midyenin tekrar canlılığını sürdürebilmesi ve doğal yaşama kazandırılması için denize geri döküldüğü belirtildi. Çuvallar dolusu midyelerin büyük şehirlerde piyasaya sürülmek üzere toplandığı öğrenildi.

İstanbul’da 1 buçuk ton kaçak midye ele geçirildi

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