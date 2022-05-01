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İstanbul'da 1 Mayıs'ta izinsiz gösteri yapan 192 kişi gözaltına alındı

01.05.2022 18:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da 1 Mayıs'ta izinsiz gösteri yapan 192 kişi gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde izinsiz toplantı ve gösteri yapan 192 kişi gözaltına alındı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu uyarınca alınan kararlara aykırı olarak izinsiz toplantı ve gösteri yapmak amacıyla yürüyüş yapan, slogan atan, güvenlik güçlerinin uyarılarına rağmen dağılmayan ve mukavemetle karşılık verenler oldu.

Bu kapsamda toplam 192 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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