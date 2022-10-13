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İstanbul'da 11 eğlence mekanı denetlendi

13.10.2022 18:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da 11 eğlence mekanı denetlendi

İSTANBUL (AA) - Şişli ve Beşiktaş'ta polis ekiplerince 11 eğlence mekanında eş zamanlı denetim gerçekleştirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerinin katılımıyla iki ilçede faaliyet gösteren 11 eğlence mekanına yönelik eş zamanlı uygulama yapıldı.

Uygulamada 952 kişi sorgulandı, aranan 4 şüpheli yakalandı.

Mekanlarda ruhsatsız tabanca, bir miktar uyuşturucu, 194 adet TAPDK belgesi olmayan dolu alkol şişesi ile 40 alkol şişesi ele geçirildi.

Denetimlerde 6 işletmeye toplam 5 milyon 916 bin 458 lira para cezası işlemi uygulandı.

İşletmelerden dördüne sigortasız işçi çalıştırmaktan, ikisine kapalı alanda sigara içme ihlalinden, birine yasaklı saatte canlı müzik çalınmasından, bir diğerine yaşı küçük 2 kişi çalıştırmaktan idari işlem yapılırken bir işletme ise ruhsatsız olması sebebiyle mühürlendi.

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