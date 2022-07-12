İstanbul'da 169 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da jandarmanın düzenlediği operasyonda 169 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yurt dışından temin ettiği uyuşturucuyu "torbacı" olarak tanımlanan satıcılara verme hazırlığındaki Ö.A. ve N.Ö'yü takibe aldı.
Uzun süren teknik ve fiziki takip sonucunda, şüphelilerin uyuşturucu maddelerin bir kısmını araçla nakledeceği, bir kısmını ise bir evde sakladıklarının belirlenmesi üzerine Fatih’te belirlenen adres ve nakil yapılacak araca eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 129 kilogram kristal ve sıvı sentetik uyuşturucu, 40 kilogram kimyasal toz ve sıvı madde, 100 gram eroin ve 2 hassas terazi ele geçirildi. Aramalarda suçtan elde edildiği değerlendirilen 83 bin liraya da el konuldu.
Gözaltına alınan Ö.A. ve N.Ö, jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.
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