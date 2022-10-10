İstanbul'da 2 araçta 31 düzensiz göçmen yakalandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da polis ekiplerinin Bağcılar'da düzenlediği operasyonda 2 araçta 31 düzensiz göçmen yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ekipler dün gece Bağcılar Fatih Mahallesi'nde park halindeki minibüs ile özel araçta yabancı uyrukluların olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Araçlarda yapılan kontrollerde 4'ü küçük yaşta 31 göçmen bulunduğu tespit edildi. Minibüs sürücüsü M.H.K ile ön koltuğunda bulunan Y.C.M. ve araç sürücüsü E.K. mobil park ekiplerince yakalandı.

Göçmenlerin Yunanistan'a geçmek amacıyla Edirne'ye götürülmek üzere şüphelilerle 1000'er lira karşılığında anlaştıkları belirlendi.

El konulan 2 araç trafikten men edildi, 31 göçmen için sınır dışı işlemleri başlatıldı.

Göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla adliyeye sevk edilen 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

