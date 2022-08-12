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İstanbul'da 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 3 şüpheli adliyeye sevk edildi

12.08.2022 14:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 3 şüpheli adliyeye sevk edildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Maltepe'de 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Refah Sokak'ta dün akşam meydana gelen silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler Mert İ, Mahsun Doğukan Ç. ve Seyit Tahir Ç. polis eşliğinde adliyeye gönderildi.

Yaralanan Nurullah D. ve Yücel I'nın hastanedeki tedavileri devam ederken, polis ekiplerinin güvenlik amacıyla olay yerinde bekleyişi sürüyor.

Dün akşam Refah Sokak'taki manava gelen bir grup, 15 yaşındaki oğlunun çocuklarını rahatsız ettiği iddiasıyla manavla tartışmış, manavın tabancayla ateş açması sonucu da Nurullah D. ve Yücel I. yaralanmıştı. Yaralılar sağlık ekiplerince hastanede tedavi altına alınırken, olayla ilgili 3 kişi yakalanmıştı.

Polis ekiplerinin manav ile bir şüpheliyi arama çalışması devam ediyor.

İstanbul'da 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 3 şüpheli adliyeye sevk edildi

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