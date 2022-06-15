İstanbul'da 2018'de görev sırasında geçirdiği trafik kazasında yaralanan asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, İstanbul'da 1 Nisan 2018'de görevi sırasında meydana gelen trafik kazasında yaralanan ve 4 yıldır hastanede tedavi gören Astsubay Kıdemli Üstçavuş Güngör Gençer'in (40) şehit olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şehit düşen Gençer'e Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dilekleri iletildi.

Evli ve bir çocuğu bulunan şehidin cenazesinin, Niğde Merkez Fatih Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Niğde Şehitliğinde toprağa verileceği belirtildi.



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