İstanbul’da 8 firari hükümlü yakalandı

6 ilçede gerçekleştirilen operasyon çerçevesinde 10 ile 12 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, firari olan hükümlüleri yakalamak için 6 ilçede operasyon başlattı. Kağıthane, Ataşehir, Pendik, Bağcılar, Kartal ve Güngören ilçelerinde tespit edilen adreslere yapılan baskınlarda 8 hükümlü gözaltına alındı. Yakalanan firari hükümlülerin suçları ve cezaları şu şekilde:

Gasp suçundan 12 yıl hapis cezası olan Hür B. (37) Kağıthane’de, yine aynı suçtan 12 yıl hapis cezası olan Ferhat G. (32) Ataşehir’de, hırsızlık suçundan 11 yıl 6 ay hapis cezası olan Mehmet R.K. (41) Kağıthane’de, gasp suçundan 11 yıl hapis cezası olan Gökhan B. (33) Pendik’te, gasp suçundan 10 yıl 10 ay hapis cezası olan Meriç R.P. ( 22) Bağcılar’da, fuhuş suçundan 10 yıl 3 ay hapis cezası olan İsmail S. (58) Kartal’da, gasp suçundan 10’ar yıl hapis cezası olan Sinem K. (39) ile Serkan K. (40) ise Güngören ilçesinde yakalandı.

Cezaları kesinleşen kişiler, işlemlerin ardından cezaevlerine teslim edildi.

