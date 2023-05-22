YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. İstanbul’da 8 firari hükümlü yakalandı

İstanbul’da 8 firari hükümlü yakalandı

22.05.2023 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan firari olan hükümlü şahıslar için operasyon yaptı.

6 ilçede gerçekleştirilen operasyon çerçevesinde 10 ile 12 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, firari olan hükümlüleri yakalamak için 6 ilçede operasyon başlattı. Kağıthane, Ataşehir, Pendik, Bağcılar, Kartal ve Güngören ilçelerinde tespit edilen adreslere yapılan baskınlarda 8 hükümlü gözaltına alındı. Yakalanan firari hükümlülerin suçları ve cezaları şu şekilde:

Gasp suçundan 12 yıl hapis cezası olan Hür B. (37) Kağıthane’de, yine aynı suçtan 12 yıl hapis cezası olan Ferhat G. (32) Ataşehir’de, hırsızlık suçundan 11 yıl 6 ay hapis cezası olan Mehmet R.K. (41) Kağıthane’de, gasp suçundan 11 yıl hapis cezası olan Gökhan B. (33) Pendik’te, gasp suçundan 10 yıl 10 ay hapis cezası olan Meriç R.P. ( 22) Bağcılar’da, fuhuş suçundan 10 yıl 3 ay hapis cezası olan İsmail S. (58) Kartal’da, gasp suçundan 10’ar yıl hapis cezası olan Sinem K. (39) ile Serkan K. (40) ise Güngören ilçesinde yakalandı.

Cezaları kesinleşen kişiler, işlemlerin ardından cezaevlerine teslim edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tuncelili sporcuların dünya kupası başarısıTuncelili sporcuların dünya kupası başarısı
Mardin'de taşlı, sopalı ve silahlı kavgada 6 kişi yaralandıMardin'de taşlı, sopalı ve silahlı kavgada 6 kişi yaralandı
Beyoğlu'nda denize atlayarak intihar eden kişinin cesedi bulunduBeyoğlu'nda denize atlayarak intihar eden kişinin cesedi bulundu
Anahtar Kelimeler:
İstanbul

İstanbul Namaz Vakitleri 22 Mayıs Pazartesi

İmsak
03:44
Sabah
05:34
Öğle
13:06
İkindi
17:03
Akşam
20:28
Yatsı
22:10

İstanbul Nöbetçi Eczaneler22 Mayıs Pazartesi

Selin yilmaz eczanesi
Kadikoy
Yunus emre eczanesi
Fatih
Enes eczanesi
Sultanbeyli
Alfa eczanesi
Kadikoy
Okyanus eczanesi
Eyup
Özsoy eczanesi
Bagcilar
Özüm eczanesi
Esenyurt
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Her şey normaldi! Bir anda arabadan silahıyla çıkıp polislere...

Her şey normaldi! Bir anda arabadan silahıyla çıkıp polislere...

Kafasının büyümesini kimse durduramıyor! “Ben onu seviyorum”

Kafasının büyümesini kimse durduramıyor! “Ben onu seviyorum”

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Cinsellik itirafı çok konuşuldu! “Seks delisi zannediyorlar”

Cinsellik itirafı çok konuşuldu! “Seks delisi zannediyorlar”

Tam 298 kiloydu! Mezara sığmayınca...

Tam 298 kiloydu! Mezara sığmayınca...

Beyler kişisel bakımın en önemli adımı, saç ve sakal tıraşı! Sizin için en iyi tıraş makinelerini seçtik

Beyler kişisel bakımın en önemli adımı, saç ve sakal tıraşı! Sizin için en iyi tıraş makinelerini seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.