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  4. İstanbul'da ağustosta asayiş uygulamalarında aranan 4 bin 199 kişi yakalandı

İstanbul'da ağustosta asayiş uygulamalarında aranan 4 bin 199 kişi yakalandı

01.09.2023 13:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da ağustosta asayiş uygulamalarında aranan 4 bin 199 kişi yakalandı

Valilikten yapılan açıklamada, polis ve jandarmanın İstanbul'un huzuru için düzenlenen uygulamalara aralıksız devam ettiği belirtildi.

Megakentte ağustosta yapılan 8 bin 584 uygulamada haklarında arama kaydı bulunan 4 bin 199 kişinin yakalandığı aktarılan açıklamada, ayrıca 1 milyon 238 bin 439 kişinin Genel Bilgi Toplama sorgulamasından geçirildiği kaydedildi.

Araç ve mekan aramalarında çeşitli çap ve markalarda 373 ruhsatsız silah ele geçirildiği ifade edilen açıklamada, "Uygulamalarda 69 bin 972 personel görev yaptı. Emniyet ve jandarma ekiplerinin 1-31 Ağustos tarihleri arasında yaptığı uygulamalarda toplam 983 bin 280 araç, 103 bin 498 de motosiklet sorgulanırken, 157 bin 665 araca ve 38 bin 926 motosiklete cezai işlem gerçekleştirildi." bilgisi verildi.

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polis İstanbul Valiliği jandarma

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