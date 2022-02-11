İstanbul'da ahşap kaplı binanın önünde yangın çıktı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Bakırköy ilçesinde bir giyim mağazasının ahşap kaplı binası önünde çıkan yangın söndürüldü.

Cevizlik Mahallesi İstanbul Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı giyim mağazasının önüne bırakılan ev eşyaları, henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Alevler mağazanın ahşap kaplı binasının dış cephesine de sıçradı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında, binanın dış cephesinde maddi hasar oluştu.



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