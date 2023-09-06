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İstanbul’da akıl almaz kaza kamerada: El frenini indiren çocuklar boşluğa uçtu

06.09.2023 10:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kağıthane’de babaları araçtan ayrıldıktan sonra el frenini indiren çocuklar otomobilde kayarak apartman boşluğuna uçtu.

Dehşet anları kameralara yansırken, kazadan hafif yaralı kurtulan çocuklar vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Olay, dün saat 15.45 sıralarında Kağıthane Hamidiye Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde iki çocuğuyla birlikte yaşadığı sokağa gelen yabancı uyruklu Amer Abüstani (26) aracı park ederek indi. O esnada çocukları iddiaya göre el frenini indirdi. Boşta kalan otomobil geriye doğru kayarak yokuş aşağıya gitmeye başladı.

EL FRENİ İNDİRİLEN OTOMOBİL DEHŞET SAÇTI

Kayma esnasında park halindeki bir araca çarpan otomobil duramadı. İçerisinde çocuklarla kaymaya devam eden otomobil, kaldırımı aştıktan sonra demir korkulukları kırarak bir binanın zemin katındaki bahçeye uçtu. Kaza sonucu çocuklar araçta mahsur kalırken, bahçede
kimsenin olmaması sonucu faciadan dönüldü. Dehşet anları ise kameralara anbean yansıdı.

ÇOCUKLARI VATANDAŞLAR KURTARDI

Sesleri duyan çevredeki vatandaşlar koşarak olay yerine geldi. İçeride çocukların olduğunu gören vatandaşlar onları kısa sürede kurtardı. Hafif yaralı olduğu öğrenilen 2 çocuk için olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Okay yerinde ilk müdahaleleri yapılan çocuklar ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. İtfaiye ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekerek önlem alırken, polis ekipleri de kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu.

OTOMOBİL VİNÇLE ÇIKARTILDI

Öte yandan kaza nedeniyle vatandaşlar panik yaşarken boşluğa düşen araç, vinç yardımıyla kurtarıldı. Çevrede ise maddi hasar meydana geldi. Baba ise polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.

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