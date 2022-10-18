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İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor

18.10.2022 20:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul'un her iki yakasında akşam saatlerinde trafikte yoğunluk gözleniyor.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Uzunçayır ile Maltepe arasında çift yönlü trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışında başlayan trafik nedeniyle TEM Otoyolu'nda araçlar Kozyatağı bağlantısına kadar güçlükle ilerliyor.

TEM Kartal bağlantısı Uğurmumcu civarı ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Anadolu Yakası'na geçişlerde de trafik yoğunluğu gözleniyor.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Cevizlibağ mevkisi, trafiğin yavaş aktığı bölgeler arasında yer alıyor.

D-100 kara yolu Okmeydanı'dan başlayan trafik, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar devam ediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Kağıthane geçişine kadar olan bölge ile Eminönü ve Beşiktaş bölgelerinde de trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Avcılar girişinde başlayan trafik Beylikdüzü'ne kadar devam ederken, işlerinden çıkarak evlerine gitmek için toplu taşıma araçlarını kullananlar da yoğunluk oluşturuyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluk haritası verilerine göre, il genelindeki yoğunluk saat 19.30 itibarıyla yüzde 63 olarak ölçüldü.

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Anahtar Kelimeler:
trafik yogunlugu

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