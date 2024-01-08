YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. İstanbul’da alkollü maganda dehşeti kamerada: Havaya ateş açıp sosyal medyada paylaştı

İstanbul’da alkollü maganda dehşeti kamerada: Havaya ateş açıp sosyal medyada paylaştı

08.01.2024 10:18 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zeytinburnu’nda bir maganda alkol aldıktan sonra belindeki silahı çekerek havaya ateş açtı.

Sosyal medyada o anları “Şefaatinize ihtiyacım yok, mezarımdan taş çalmayın, yeter” notuyla paylaşan maganda, polis tarafından evinde gözaltına alındı. Emniyette, "Sosyal medyada paylaşmak için eğlence amaçlı ateş açtım” diyen ve geceyi nezarethanede geçiren maganda adliyeye sevk edildi.

Zeytinburnu Kazlıçeşme’de geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, bir maganda alkol aldıktan belinden silahını çekerek havaya defalarca ateş açtı. Maganda o anları kaydettirip bir de “Şefaatinize ihtiyacım yok, mezarımdan taş çalmayın, yeter” notuyla sosyal medyada paylaştı. Görüntülerin ardından harekete geçen Zeytinburnu Asayiş Büro Amirliği polisleri, kısa sürede şahsın Murat H. (35) olduğunu tespit etti. Yeşiltepe Mahallesi’ndeki evine giden polis şahsı dün akşam saatlerinde yakaladı.

“SOSYAL MEDYADA PAYLAŞMAK İÇİN EĞLENCE AMAÇLI ATEŞ AÇTIM”

Gözaltına alınan Murat H., ifadesinde alkolünde etkisiyle eğlence amaçlı sosyal medyada paylaşmak için havaya ateş açtığını kimseye zarar verme niyetinin olmadığını söylediği öğrenildi. Emniyette “Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması” ve “6136 SKM” suçlarından adli işlemi yapıldıktan sonra geceyi nezarethanede geçiren Murat H., adliyeye sevk edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Okul servis araçlarına polis denetimiOkul servis araçlarına polis denetimi
Edirne’de 218 göçmen ve 8 şüpheli organizatör yakalandıEdirne’de 218 göçmen ve 8 şüpheli organizatör yakalandı
Trafikte makas atan sürücü uyuşturucu etkisinde çıktıTrafikte makas atan sürücü uyuşturucu etkisinde çıktı
Anahtar Kelimeler:
Zeytinburnu

İstanbul Namaz Vakitleri 8 Ocak Pazartesi

İmsak
06:51
Sabah
08:22
Öğle
13:15
İkindi
15:37
Akşam
17:59
Yatsı
19:25

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 8 Ocak Pazartesi

Gözdem eczanesi
Kucukcekmece
Emin eczanesi
Basaksehir
Seren eczanesi
Avcilar
Köprülüler eczanesi
Kadikoy
Akdeniz eczanesi
Sultanbeyli
Hisarüstü eczanesi
Umraniye
Kaya eczanesi
Sultangazi
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Çok satanlarda zirvede! Columbia Woodburn 2 indirime girdi

Çok satanlarda zirvede! Columbia Woodburn 2 indirime girdi

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Kompakt tasarımıyla öne çıkıyor, pratik ve etkili bir tıraş deneyimi sunuyor!

Kompakt tasarımıyla öne çıkıyor, pratik ve etkili bir tıraş deneyimi sunuyor!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.